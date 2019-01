Más televisores 8K y aún no hay contenido para esta resolución

Mientras los fabricantes siguen haciendo hincapié en el desarrollo de estos televisores, aún es difícil encontrar series y películas 4K

Si bien aún es difícil encontrar series y películas en 4K, los televisores 8K ya están aquí. Una resolución cuatro veces superior donde el contenido es incluso más escaso y difícil de conseguir.

Durante la reciente feria de entretenimiento CES en Las Vegas, se presentaron más de una decena de televisores 8K. Todas las grandes marcas tenían en su stand al menos un televisor con esta nueva resolución.

Un patrón que se repite y pone en evidencia que el 8K es el camino a seguir. Eso sí, de momento es una resolución reservada principalmente para las teles de gran pulgada, normalmente por encima de las 75 pulgadas.



En el medio de tecnología Xataka hicieron un pantallazo sobre estos televisores. La primera marca en vender un televisor 8K ha sido Samsung con su QLED 8K Q900R. La presentó en el pasado IFA 2018 y desde un poco antes de Navidad ya ha estado disponible para comprar. En este CES 2019 anunciaron varias mejoras para Bixby, compatibilidad con AirPlay 2 y un nuevo modelo con un tamaño de 98 pulgadas.



Por las mismas fechas, LG presentó su OLED 8K de 88 pulgadas. Pero no ha sido hasta el CES cuando el fabricante surcoreano ha anunciado su disponibilidad y ha confirmado que se trata de un modelo comercial, el OLED Z9, que llegará este 2019. No se queda ahí el catálogo de LG, ya que también ha anunciado el modelo SM99, un televisor Nanocell de 75 pulgadas con resolución 8K, iluminación 'FALD Pro' y procesador de imagen Alpha 9 de segunda generación.



El año pasado por estas fechas, Sony ya nos mostró un prototipo de pantalla 8K con hasta 10.000 nits. Este año ha cumplido con lo esperado y ha presentado su nueva Sony Master Series ZG9, una gigantesca pantalla fullLED que llega en 85 y 98 pulgadas. Y por supuesto, con una resolución 8K HDR que exige una adaptación de los procesadores internos del fabricante japonés.



Es llamativo que Panasonic, quien ya mostró en 2012 un televisor de 145 pulgadas con resolución 8K, no haya presentado ningún modelo nuevo. Sí lo ha hecho Hisense, con un modelo basado en la ULED Series 9. También TCL con su QLED X8 de 75 pulgadas, resolución 8K y hasta 4.000 nits de brillo. Y es que aquí está probablemente lo más llamativo del "boom del 8K"; no solo los fabricantes más grandes, también marcas más pequeñas han mostrado ya sus televisores 8K. Una muestra que la tecnología está suficiente madura.



Los fabricantes están apostando por el 8K en sus televisores de gama más alta y mayor tamaño. Ahora bien, ¿vale la pena?



Para averiguarlo, Xataka conversó con cada marca para conocer cuál es su estrategia y los motivos que nos ofrecen para justificar el salto al 8K.



Según Samsung, la falta de contenido en 8K no es un problema insalvable. Nacho Monge, director de Marketing de la División de Audio y Vídeo de Samsung, comentaba que "hacer un televisor 8K no es difícil, la dificultad es que ese televisor sea capaz de leer contenidos que no vienen en 8K y cómo hacer ese escalado".



Para conseguirlo, en sus QLED 8K utilizan un escalado mediante inteligencia artificial basado en una red neural que maneja 256 algoritmos mediante el chipset dedicado Quantum Processor 8K. Con ello lograrían imágenes más cercanas a la original, texturas más detalladas y una eliminación del ruido. También una mejora en escenas como los fondos negros, que son analizados para ampliar el contraste, o las letras, donde mediante la IA se pueden definir mejor.



BA Winston, director de Amazon Prime Video Playback, comentó durante la presentación de Samsung en el CES 2019 que la compañía estaba trabajando para crear un streaming más robusto y permitir que "más personas puedan disfrutar del 4K y en el futuro del 8K".



¿Cuál es la posición de LG respecto al 8K? Jaime de Jaraiz, presidente de LG España, explicó que "la resolución lo que te permite es verla de más cerca. Un televisor 8K de 88 pulgadas te permite verlo a por ejemplo un metro y medio. Y te envuelve de una manera increíble. Te permite hacerlo. Lo normal es que la gente lo vea más lejos, pero el 8K te permite verla más cerca."



"En el mundo de la tecnología la gente quiere lo último. En el caso de Netflix con 4K, yo solo veo de vez en cuando alguna película sin darme cuenta. Con el 8K va a pasar lo mismo. Pero queremos poner en el mercado un televisor 100% compatible con lo que está estandarizado, con los códecs de vídeo adecuados. Creemos que es bueno que lancemos una tele 8K, pero cuando se clarifiquen un poco más las cosas. Lo que en España creemos que pasará en el segundo semestre del año", agregó.



Para las marcas, apostar por el 8K también significa no quedarse atrás. Toda la industria se está moviendo hacia esta resolución.