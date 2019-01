WhatsApp supera a Facebook y se convierte en la aplicación más popular

La caída en la popularidad de la red social fue directamente proporcional al incremento en el uso de esta forma de contacto a través del smartphone

WhatsApp superó a Facebook como la aplicación más popular perteneciente en términos de usuarios activos mensuales que se conectan a través de un smartphone, con un crecimiento de 30% el año pasado



El éxito de este sistema se debe al alto uso de la aplicación en mercados emergentes, como Singapur, Rusia, Hong Kong (China) y Malasia, ya que proporciona una gama de servicios que los mensajes de texto SMS no ofrecen, incluidas llamadas de voz, videollamadas y envío de imágenes, según el informe 'The State of Mobile 2019' ('El estado del móvil de 2019'), publicado por la empresa analítica App Annie. .



La aplicación de Facebook, por otro lado, experimentó un crecimiento del 20% en su base de usuarios activos mensuales.

La disminución de la popularidad de esta aplicación en todo el mundo se puede atribuir a una serie de problemas, con los que la compañía ha estado lidiando en los últimos meses, incluidos violación de datos y de privacidad.



Asimismo, en la categoría de 'Aplicaciones de medios sociales', WhatsApp también ocupó el primer puesto en la mayoría de los países, incluyendo la India, Brasil, el Reino Unido, Alemania y Canadá. Esto se midió por promedio de sesiones mensuales por usuario.



Instagram, que también es propiedad de Facebook, registró un fuerte crecimiento del 35% a nivel mundial desde enero del 2017 hasta diciembre del 2018. Facebook Messenger, por su parte, creció un 15% en los últimos 24 meses.