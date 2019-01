Relojes permiten saber si tu hijo está en peligro o necesita contactar contigo

Los padres pueden delimitar zonas de seguridad y recibir alertas si el menor abandona el área marcada. Muchos de los smartwatches tienen GPS

Los relojes inteligentes permiten afrontar una preocupación que tiene todo padre: la seguridad de sus hijos.

Es que con el avance de la tecnología los smartwatches permiten estar en contacto en todo momento con tu hijo, hablar con él por teléfono o saber si se encuentra en peligro.

Pese a que a primera vista estos relojes para niños pueden parecer simples o juguetes infantiles, en realidad son dispositivos electrónicos complejos que abren un abanico enorme de posibilidades.

Además de múltiples juegos, muchos de ellos tienen cámara de fotos, localización GPS, contador de pasos e incluso conexión telefónica. La mayoría de relojes inteligentes en el mercado están dirigidos a niños entre los 5 y los 12 años.

A continuación se analizan varios relojes inteligentes en el mercado, tal como publicó El Pais.

XPLORA 3S

XPLORA es una compañía noruega cuya misión es “conectar a las familias permitiendo a los niños explorar y experimentar en un entorno seguro”.

Para conseguirlo, han lanzado recientemente al mercado el smartwatch para niños XPLORA 3S.

Este reloj inteligente cuesta unos 200 euros y cuenta con cámara de fotos, contador de pasos y localización GPS. También permite a los menores realizar y recibir llamadas y SMS de hasta 50 contactos previamente configurados por los padres.

Para garantizar la seguridad de los menores, el smartwatch cuenta con un botón “SOS”. Al presionarlo, se envía inmediatamente la localización exacta del niño a los progenitores.

El reloj también cuenta con zonas de seguridad preconfiguradas y un modo escuela. Los padres pueden establecer las horas lectivas de sus hijos para desactivar la recepción y el envío de llamadas y SMS. En ese tramo horario, solo estarán activas la localización y la función SOS.

En el caso de que el niño abandone el perímetro de la escuela configurado también se activarán las notificaciones.

Alcatel MoveTime

El Alcatel Move Time es, según sus creadores, “un reloj con conexión 2G para que los padres puedan estar tranquilos”.

A diferencia de otros relojes inteligentes, no cuenta con juegos para que los niños se entretengan. Este smartwatch, que cuesta unos 50 euros, cuenta con un GPS incorporado por lo que permite a los progenitores saber dónde están sus hijos en cualquier momento. Solo tienen que consultarlo en una aplicación que deben descargar en su smartphone. También pueden configurar alertas y una zona de seguridad para recibir notificaciones en el caso de que el menor salga de ella.

Además de conocer la ubicación del menor, los padres pueden ponerse en contacto con él.

El reloj tiene una tarjeta SIM por lo que el padre puede llamar directamente al niño y hablar con él. El menor también puede ponerse en contacto con sus progenitores ya que el dispositivo puede almacenar hasta diez contactos y ofrece la posibilidad de llamar a cinco de ellos. Esta es una buena medida para evitar que el niño se líe a llamar sin que los padres se den cuenta, según explica el portal El mejor smatwatch. En el caso de que el menor esté en peligro, solo tiene que activar la herramienta SOS, que con un simple toque envía avisos a hasta 10 contactos seleccionados previamente.

Clan Watch

El Clan Watch es un reloj inteligente para niños mayores de seis años que está orientado al juego y al aprendizaje de los menores.

Cuenta con calendario, alarma, temporizador, reproductor de música, recordatorios y calculadora. También tiene una cámara integrada que permite hacer foto y grabar vídeos cortos. Las imágenes se pueden editar y personalizar con diversos efectos, y enviar a través de bluetooth. De la misma forma se pueden mandar dibujos, mensajes de texto y de voz y realizar llamadas con una serie de teléfonos autorizados en una lista de contactos.

Según explica el portal El mejor smatwatch, que analiza diferentes relojes inteligentes en el mercado, no son auténticas llamadas porque se realizan por bluetooth y con un alcance limitado. Es decir, no pueden llamar si se alejan de tu móvil, por lo que tienen que estar a menos de 8 metros de ti. No obstante, cuenta con el modo padre responsable, que permite introducir en el reloj en la aplicación Emergencia ICE datos relevantes del menor como un teléfono de contacto, su grupo sanguíneo o las alergias.

El reloj, que cuesta unos 70 euros, permite hacer un seguimiento de la actividad diaria, ya que cuenta con un acelerómetro que interpreta los movimientos del niño y ofrece datos sobre distancia recorrida o número de pasos.También incluye un traductor de voz a 10 idiomas y juegos como el tres en línea, la serpiente o de hundir la flota. Algunos son interactivos y el menor tiene que moverse para obtener un buen resultado.

OkyWatch

OkyWatch es un reloj inteligente diseñado en España que cuesta aproximadamente 80 euros y está destinado a niños entre seis y 11 años.

Funciona con una tarjeta SIM y cuenta con un GPS incorporado que permite a los padres localizar al menor.

Los progenitores pueden delimitar zonas de seguridad y recibir una notificación en su smartphone siempre que su hijo salga del área marcada. El dispositivo también les permite comunicarse con el menor en todo momento a través de una llamada o por mensajes de voz o texto. Sus creadores aseguran en la página web que el dispositivo “asegura tanto la independencia del niño como su propia seguridad”.

Para las emergencias, el reloj dispone de un botón SOS, desde el cual el niño puede enviar su localización y llamar a tres números de teléfono distintos hasta que uno de ellos responda.

Desde la aplicación de control parental de OkyWatch, los padres pueden encender y apagar el reloj y configurar los números de emergencia y la agenda —con los 10 números que podrán comunicarse con el reloj. También es posible establecer alarmas y horarios de clase en los que el OkyWatch no molestará al niño.

VTech Kidizoom Smartwatch DX2

VTech Kidizoom es uno de los relojes inteligentes para niños más populares en la actualidad, según explica el portal Smartwatchzone. Esta opción no cuenta con GPS y es recomendable para aquellos padres cuya prioridad no sea saber dónde está su hijo en todo momento y poder comunicarse con él.

En su lugar, el dispositivo incluye un entrenador personal con podómetro, dos cámaras, calendario y calculadora. Se puede comprar desde 35 euros y cuenta con numerosos juegos de habilidad, lógica o aventura, que pueden activarse o desactivarse mediante el control parental o configurar un límite de tiempo de juego al día. El fabricante de juguetes electrónicos educativos VTech aconseja su uso a niños de entre cuatro y 12 años y ha añadido al dispositivo una función de aprendizaje de lectura de la hora —el smartwatch cuenta con 55 relojes digitales y analógicos personalizables.