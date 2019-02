Empresa de criptomoneda pierde 190 millones de dólares porque su fundador se llevó las contraseñas a la tumba

Desde la muerte de su marido, la viuda recibió cantidad de mensajes amenazadores e incluso comentarios que insinúan que su esposo no ha muerto realmente

Una empresa canadiense de inversión en criptomonedas perdió el control de al menos 137 millones de dólares en activos de sus clientes tras la muerte de su fundador.

Se trata de Gerald Cotten, director general ejecutivo de Quadriga CX, quien murió repentinamente en diciembre llevándose a la tumba las contraseñas y claves de recuperación de las monedas digitales.

A esto se le suma el hecho que la criptobolsa tampoco puede acceder a otros 53 millones de dólares, en este caso en moneda convencional. En total, QuadrigaCX tiene ahora 190 millones de dólares bloqueados en una agujero negro en línea del que no saben cómo sacarlo.

Las alarmas por el bloqueo del dinero saltaron después que el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) decidiera congelar 28 millones de activos en poder de QuadrigaCX por no poder identificar a los verdaderos propietarios de los fondos. El único que al parecer tenía acceso a ellos era el fallecido.

Gerald Cotten murió el 9 de diciembre durante un viaje a la India por complicaciones de la enfermedad de Crohn que sufría. Se encontraba en la India trabajando en el proyecto de abrir un orfanato para proporcionar un hogar y un refugio seguro para los niños necesitados.

Su esposa, Jennifer Robertson, en una declaración jurada, aseguró que los 190 millones de dólares están almacenados en monederos digitales de los que solo el CEO de QuadrigaCX tenía la llave digital, según informaron los medios The Guardian y Sky News.

”El inventario de la criptomoneda de Quadriga no está disponible y una parte se podría perder”, añadió Robertson en su declaración. La mujer, que no tenía nada que ver en el negocio de las criptomonedas, aseguró que desde la muerte de su marido ha recibido cantidad de mensajes amenazadores e incluso comentarios que insinúan que su marido no ha muerto realmente.

Robertson tiene acceso a la computadora portátil de Cotten, pero dijo que no puede abrirla. “La portátil desde la que Gerry gestionaba el negocio está encriptada y no conozco la contraseña ni la clave de recuperación. A pesar de buscarlas repetidamente, no he podido encontrarlas escritas en ninguna parte”, dijo. La mujer ha contratado a un experto para que intente acceder a los fondos, pero hasta ahora no lo ha conseguido.

Ante esta situación, el 31 de enero y después de meses de demoras en las transacciones, QuadrigaCX presentó una solicitud de protección de acreedores ante el Tribunal Supremo de Nueva Escocia.

Quadriga CX ha cesado sus actividades tras la muerte de su fundador. Hasta ese momento era la criptobolsa más importante de Canadá. La compañía inició su actividad de intercambio de criptomonedas como bitcoin en 2014.