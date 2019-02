Programador bancario descubrió un truco para llevarse un millón de euros de cajeros automáticos

El sistema bancario no registró correctamente los retiros realizados y no alertó del fallo. Lo acusaron de robo, pero el hombre devolvió el dinero

Un programador bancario insatisfecho descubrió el truco perfecto para que un cajero automático le permita retirar un millón de euros en efectivo. Parece una historia salida de Hollywood pero es real.

Según informaron los medios chinos The South China Morning Post y el China’s Daily Economic News, Qin Qisheng consiguió sacar más de siete millones de yuanes –cerca de un millón de euros– de varios cajeros operados por la empresa en la que trabajaba, el Huaxia Bank.

El sistema bancario no registró correctamente los retiros realizados por el empleado y no alertó del fallo. Según informó el diario digital The Verge, normalmente, al realizar este tipo de transacciones saltaría la alarma, pero Qisheng insertó, supuestamente, scripts en el sistema que hicieron desaparecer estas alertas.

Pero la jugada maestra de Qisheng no fue cosa de un día. El robo de dinero empezó en noviembre de 2016, pero no fue hasta enero, tras más de 1.300 retiros de dinero, que la entidad bancaria descubrió un error de codificación en el sistema. Fue entonces cuando la empresa decidió llevar a su empleado frente a las autoridades chinas.

Lo más sorprendente de la historia es que el banco decidió no presentar acusaciones frente a su programador después de que éste devolviera todo el dinero. Huaxia Bank le pidió a la policía que abandonara el caso, aceptando la explicación de Qisheng, que aseguró que solo probó la seguridad de la empresa y que estaba reteniendo el dinero hasta que el banco lo reclamara.

Sin embargo, los tribunales siguieron su proceso y Qisheng se enfrenta a 10 años y medio de prisión después de que su apelación no fuera aceptada. Se consideró que había movido el dinero a su cuenta bancaria personal, en lugar de a una cuenta ficticia del banco, y podría haber estado invirtiendo en el mercado de valores.