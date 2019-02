IBM: las empresas líderes van a convertirse en cognitivas

Desde el Gigante Azul advierten que si una solución de este tipo no puede explicar con qué datos y criterios toma sus decisiones, no deberían utilizarse

"Las empresas líderes, van a convertirse en empresas cognitivas, una nueva arquitectura de negocio basada en las nuevas capacidades tecnológicas", explicó la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez.

La ejecutiva ha explicado que la empresa "está liderando el desarrollo de la inteligencia artificial para empresas, con más de 20.000 proyectos realizados y el mayor esfuerzo de I+D", durante una sesión de Matins Esade en España.

"IBM es la empresa con más patentes en inteligencia artificial del mundo, con más de 8.000, lo que supone un 70% más que la siguiente empresa", ha añadido la presidenta de la filial ibérica del Gigante Azul.

En referencia a las empresas cognitivas, ha declarado que se "aprovecharán todos sus datos, desarrollarán plataformas para crear nuevos modelos de negocio con su ecosistema externo y estará en un proceso de aprendizaje continuo, con unos profesionales" apoyados por la inteligencia artificial. Durante la conferencia, ha explicado que "la inteligencia artificial para empresas es muy distinta a la inteligencia artificial para el ámbito del consumo".

Te puede interesar Las tendencias que marcarán este año a las redes sociales

En este sentido, afirma que la inteligencia artificial empresarial "tiene que ser entrenada en ámbitos muy especializados para cada empresa y sector, tiene que ayudar a tomar decisiones complejas integradas en los procesos de negocio, tiene que ser extremadamente segura y tiene que ser ética y explicable".

La presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel ha insistido en que "la inteligencia artificial no puede ser un caja negra", en el sentido que "si una solución de este tipo no puede explicar con qué datos y criterios toma sus decisiones, no deberían utilizarse."

Durante la conferencia ha comentado uno de los últimos proyectos de la compañía, Project Debater, un proyecto de que está desarrollando el primer sistema de inteligencia artificial capaz de debatir abiertamente con el ser humano.

"La era de la inteligencia artificial no es la era de la inteligencia de las máquinas, es la era de nuestra propia inteligencia ampliada por las capacidades tecnológicas", ha concluido Martínez.