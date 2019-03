Lanzan el Samsung Galaxy A9 en la Argentina, el celular de 5 cámaras

Saldrá a la venta a partir del lunes 11 de marzo, a un precio sugerido de $34.999. Además, ya está disponible el Galaxy A7, con un valor de 18.999 pesos

El nuevo Samsung Galaxy A9 llegará a la Argentina en una semana, un modelo que buscará ganar un lugar en el mercado con una característica única: tiene cinco cámaras.

En diseño, el Galaxy A9 cuenta tiene pantalla de 6,3 pulgadas Super Amoled con resolución full HD+ (1.080 x 2.220 px). El display ocupa poco más del 80% de la pantalla y a diferencia de otros modelos no tiene ni muesca ni la pantalla agujerada.



La parte posterior de la carcasa es brillante, las cámaras apenas sobresalen y el equipo no es resbaladizo. Sus dimensiones son: 162.5 x 77 x 7.8 mm y pesa 183 gramos.



Tiene lector de huellas en la parte trasera y también cuenta con reconocimiento facial a nivel del software, tal como con todos los equipos que vienen con Android 4.0 en adelante.

En cuanto a las cámaras, las características de este modelo se destacan por tener lentes para cada función y, además usar IA para optimizar el resultado final.



La cámara principal es de 24 MP y tiene una apertura f/1,7, que asegura un buen desempeño incluso en situaciones de escasa luz.



A ésta se suma una lente de 10 MP con zoom óptico de dos aumentos y apertura f/2,4 que permite hacer zoom sin perder calidad fotográfica.



Luego hay una cámara gran angular de 120° con resolución de 8 MP y apertura f/2,4. Permite lograr imágenes con mayor apertura para hacer retratos de paisajes amplios.

Además se suma el Optimizador de escenas, tal como se denomina a la función, potenciada por inteligencia artificial, que permite identificar objetos y ajustar la configuración para lograr el mejor resultado posible, según Infobae.



La cuarta cámara trasera ofrece 5 MP, apertura f/2,2 y permite hacer fotos en modo retrato con el fondo borroso o efecto bokeh. Un punto interesante: se puede ajustar manualmente el nivel de profundidad que se desea.



La quinta cámara está al frente es de 24 MP y tiene apertura f/2,0.Por su nivel de resolución permite hacer selfies de buena calidad. Tiene un filtro de belleza que ofrecen la mayoría de las cámaras de móviles hoy en dia.



El equipo permite hacer videos con resolución 4K, lo cual otorga mayor definición al video pero se pierde un poco la estabilización óptica que funciona mejor en videos con resolución de 1080p.

Especificaciones técnicas

El Galaxy A9 cuenta con Bixby, el asistente virtual de Samsung y tiene un botón dedicado para convocarlo, que se encuentran junto a los botones para subir y bajar el volumen. En cuanto al audio, se puede activar el Dolby Atmos desde el menú de configuración para lograr sonidos con más cuerpo y profundidad.



El procesador es Snapdragon 660 de ocho núcleos (2.2GHz Quad + 1.8GHz Quad), viene con RAM de 6 GB y el almacenamiento interno es de 128 GB. Se puede ampliar, por medio de microSD, hasta 512 GB. Además, cuenta con conector de audios Jack de 3,5 milímetros y USB tipo C.



La batería es de 3.800 mAh y ofrece una autonomía de 18 horas con uso intenso. Se puede llegar a día y medio en el caso de uso moderado. Se demora una hora y 45 minutos en cargar el 100% de la batería.



En cuanto al software, el A9 incorpora el Samsung Experience 9.0 sobre el sistema operativo Android Oreo 8.0. El sistema ofrece muchas opciones de personalización y apps de control y gestión que son muy interesante, en particular si se desea ver el estado de almacenamiento, el consumo por app o la batería, entre otros.

En "Funciona avanzadas" se puede configurar el sistema para activar el inicio rápido de cámara, o adaptar el tamaño de pantalla para poder operar el equipo con una mano, por ejemplo.



El Galaxy A9 estará a la venta en la Argentina, a partir del próximo lunes 11 de marzo en colores Caviar Black (negro), Bubblegum Pink (rosa) y Lemonade Blue (azul), a un precio sugerido desde $34.999.

Samsung Galaxy A7

El Galaxy A7 de este año se diferencia de su antecesor en que no cuenta con botón fìsico en el frontal y que integra tres cámaras traseras. También cuenta con lector de huellas en el lateral.



En cuanto a sus dimensiones, es un equipo de 159,8 x 76,8 x 7, 5 milímetros y pesa 168 gramos. Es delgado y tiene un acabado de cristal en la parte posterior.



La pantalla es Amoled de 6 pulgadas con resolución FHD (1.080 x 2.220 píxeles) y ocupa el 74,4% del frontal. El brillo se ajusta automáticamente según las condiciones del entorno y como el A9 y otros modelos tiene el Always On, que permite ver cierta información sobre el móvil sin tener que encender la pantalla. Cuando queda poca batería o el móvil está boca abajo se desactiva automáticamente.



Cuenta con procesador de ocho núcleos a 2,2 GHz, RAM de 4 GB, así como almacenamiento interno de 64 GB. Al igual que en el caso de A9, la capa de personalización de software es Samsung Experience 9.0 sobre Android Oreo 8.0.



El equipo integra conector jack de 3,5 milímetros, un parlante y mantiene el microUSB.

La batería, por su parte, es de 3.300 mAh y puede llegar a durar una jornada entera con un uso de intenso a moderado. Para cargarla al 100% se demora dos horas y media.



En cuanto a la Cámara, en este equipo se apuesta también a la fotografía con una triple cámara trasera y con un triple lente trasero de 24 megapíxeles apertura focal (AF) 1,7; 8 MP gran angular (120º) con apertura de 2,4 y 5 MP con A.F 2,2.



La de 8 MP permite sacar imágenes de paisajes donde se quiera abarcar mayores dimensiones; en tanto que las otras dos permiten lograr retratos con el fondo desenfocados. La apertura focal baja permite lograr buen desempeño en situaciones de escasa luz.



La cámara frontal, por su parte, es de 24 MP, y tiene apertura focal de 2,0. La app de la cámara permite activar diferentes funciones, como la del A9 y otros modelos. Entre ellas el modo manual, que permite ajustar como se desee el balance de blancos, ISO, etc; y el HDR para lograr mejor definición en los contornos.



La cámara permite hacer videos con una resolución máxima de Full HD. Tiene enfoque automático y estabilización, lo cual permite grabar clips con un buen resultado final. La cámara súper lenta graba en 720 p.



Integra Bixby Vision que, como Google Lens, proporciona información sobre los objetos que se apuntan con la cámara. Así, por ejemplo, puede identificar que estamos apuntando a una mesa e indicarnos dónde se puede adquirir y a qué valor. También es capaz de identificar un texto y traducirlo en tiempo real.



El Galaxy A7 ya está disponible en Argentina y vienen en tonos Black (negro), Gold (dorado) y Pink (rosa). Se vende a un precio sugerido desde 18.999 pesos.