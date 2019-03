¿El modo incógnito de Google Chrome es realmente privado y seguro?

Un estudio de DuckDuckGo observó diferencias importantes en las noticias y los videos que el buscador más usado del mundo selecciona para resaltar

Se supone que navegar en modo incógnito es tener protegidos los movimientos en Internet, pero no es del todo cierto, pues Google personaliza los resultados que ofrece a sus usuarios incluso cuando dan de baja sus sesiones en su navegador Chrome.

Esta práctica fue analizada por el buscador DuckDuckGo, que se diferencia de Google porque asegura que no guarda datos de los usuarios. El sondeo abarcó a 87 usuarios de Estados Unidos a quienes se les pidió que realizaran búsquedas idénticas desde un navegador en modo incógnito y con la cuenta de Google cerrada.

A pesar de ser idénticas las búsquedas, Google mostró a los usuarios resultados únicos del 68% al 92% en función del término de búsqueda. DuckDuckGo aseguró que este hecho demuestra que el modo de navegación privada "ofrece casi nula protección ante el filtro de burbuja".

Estas variaciones de los resultados, según los autores del estudio, "no pueden explicarse por cambios en la localización, en el tiempo, por estar validado en una cuenta de Google o por pruebas en el algoritmo realizadas por Google".

Entre el resto de hallazgos, el estudio de DuckDuckGo también observó diferencias importantes en las noticias y los videos que el buscador de Google selecciona para resaltar. En los casos de las noticias, la tasa de variaciones alcanza el 90% en algunas búsquedas, mientras que en los videos se reduce al 55%.

Google respondió al estudio de DuckDuckGo a través de Twitter, donde su responsable de seguridad de búsquedas, Danny Sullivan, aseguró que la personalización de búsquedas es un "mito" y que "los resultados pueden variar, pero normalmente no por razones de personalización".

Sullivan dijo que Google "no personaliza resultados basándose en perfiles demográficos" y que, incluso entre los usuarios que buscan mientras están validados en sus cuentas, cuando sí se aplica la personalización, esta "no sucede a menudo y no cambia dramáticamente los resultados de una persona a otra".

El ejecutivo de Google ha matizado que existe la posibilidad de desactivar cualquier tipo de personalización en las búsquedas a través de una opción "Web and App Activity" en los ajustes de las cuentas de Google.

Sullivan aludió a "razones no personalizadas", entre las que destaca la ubicación, los ajustes de idioma, la plataforma desde la que se busca y la "naturaleza dinámica" de las búsquedas, a través de la información recogida por la compañía en sus centros de datos que se usa para ajustar el algoritmo de búsqueda.