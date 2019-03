Amazon comienza a vender software y videojuegos en formato digital

El nuevo servicio es una oportunidad pensada para que los clientes puedan tenerlos en sus manos sin tener que esperar a que se los entreguen físicamente

Amazon permite desde este lunes comprar en formato digital y descargar videojuegos y software, así como exclusivas digitales como paquetes de expansión, pases de temporada, suscripciones a juegos online, monedas virtuales para videojuegos y suscripciones de software.

La página de Amazon ofrece a los usuarios la posibilidad de ver las opciones para comprar versiones digitales del software, así como los videojuegos más populares en la misma página en la que se puede adquirir un ejemplar de cada título, ha informado la compañía en una nota de prensa, difundida por la agencia Efe.

El nuevo servicio permite a los clientes descargar videojuegos en plataformas como PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo y Adobe e incluye títulos como Red Dead Redemption 2, Zelda: Breath of the Wild, The Sims 4 y Microsoft Office 365.

Además de los videojuegos, Amazon.es ofrece otros productos como tarjetas PlayStation Plus y las suscripciones Xbox Game Pass, oferta que se ampliará de forma constante.

El director de media para Amazon Italia y España, Giorgio Busnelli, ha afirmado que "los clientes que compran software y videojuegos y quieren empezar a usar el software para trabajar o jugar a sus videojuegos favoritos rápidamente, ahora pueden adquirirlos en Amazon.es y descargarlos en su ordenador o consola".

Según Busnelli, el nuevo servicio es "una oportunidad pensada para que los clientes de Amazon puedan tenerlos en sus manos sin tener que esperar a que se los entreguen físicamente" y servirá "tanto para las compras diarias como para lanzamientos importantes".