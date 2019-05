"Ser líder en la era de la inteligencia artificial requiere un renovado enfoque"

Bajo el lema "El impacto de la inteligencia artificial en el liderazgo empresarial", se debatieron cómo la IA impacta tiene en el liderazgo corporativo

La organización LIDE Argentina realizó la segunda edición del evento para especialistas y CEO de la industria de la tecnología, en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

Según informó la entidad a iProfesional en un comunicado, bajo el lema "El impacto de la inteligencia artificial en el liderazgo empresarial", se debatieron las consecuencias que la inteligencia artificial (IA) tiene en el ámbito del liderazgo corporativo.

La apertura estuvo a cargo de Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, un grupo de líderes empresariales de carácter privado, quien resumió el espíritu de la actividad así: "Ser un líder en esta nueva era de la IA, los algoritmos y la automación, requiere un renovado enfoque y una nueva forma de pensar: desarrollar una cultura de obsesión por los clientes y elección de una brújula moral correcta".

El foro estuvo conformado por dos paneles. En el primero se debatió sobre "El nuevo orden digital. La transformación cognitiva y ética" y estuvo formado por Enrique Dans, profesor de Innovación en IE Bussines School; Juan José Dell’Acqua, director ejecutivo de Usuaria; Carlos Rozen, de BDO; y por Ariel Torres, periodista.

En el segundo panel estuvo conformado por Daniel Rabinovich, CTO de MercadoLibre; Claudia Boeri, presidenta de la Región Sur de SAP Latinoamérica; José Paiva, country managing director de ABB Argentina, Bolivia y Uruguay; Felipe Fernández Aramburu, gerenta manager de Uber Argentina; Daniel Scarafia, general manager de Hitachi Vantara; y Ricardo Viaggio, quienes debatieron sobre "El liderazgo del futuro".

Clarisa Estol, Presidente de LIDE Tecnología, cerró el encuentro así: "Hoy se habló de emoción, de cultura y de comportamiento, lo que me lleva a la siguiente reflexión: Si una ingeniera no teme al tema de cultura, ¿cómo los que no somos ingenieros le vamos a tener miedo a la tecnología?"