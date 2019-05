Encuesta "online" revela motivos de ruptura de parejas argentinas

La grieta política no se interpuso en el amor y el 71% confirmó de las consultadas que las diferencias ideológicas se pueden arreglar

Un estudio reciente de AdoptáUnChico, una boutique de citas en línea donde es la mujer la que nda el primer paso, se enfocó en los motivos de ruptura que reconocen las mujeres.

Dentro de las respuestas destacadas, el 88% de las mujeres confirmó que consideran imperdonables las actitudes machistas en la pareja, y el 71% concordó en que "la grieta" ideológica no es motivo para terminar una relación.

"Negarte a aceptar ciertas condiciones que forman parte de la personalidad de tu pareja se puede confundir con ser egoísta o muy exigente, sin embargo, la verdad es que se trata de un acto para cuidarte a vos misma. No se trata de animar la intolerancia, sino de reconocer que hay cosas con las que no estamos de acuerdo y es válido. Mientras no ofendamos o lastimemos a alguien, se vale decidir qué es lo que queremos y lo que no, al establecer relaciones", señaló Rocío Cardosa, gerente de proyecto de AdoptáUnChico, en un comunicado que envió la empresa a iProfesional.

El estudio fue realizado a través de encuestas. Estos fueron los resultados:

La mayoría de las encuestadas concordaron que es imperdonable salir con una persona machista: el 88% de las mujeres respondió que está dispuesta a despedirse de un hombre si descubre que tiene actitudes machistas.

En cambio, podrían ceder en otros asuntos. Por ejemplo, la grieta política no se interpuso en el amor y el 71% confirmó que las diferencias ideológicas se pueden arreglar.

En cuanto a si la infidelidad se puede perdonar o no, no hay una respuesta tan clara. Si bien el 60% de ellas se niega a perdonarla, también existe un 40% que lo considera como algo que se puede resolver en la pareja.

Un 55% de las mujeres dijo que dependiendo del vicio de la otra persona pensarían o no en dejarlo. También el 54% respondió que no le molesta tener una pareja a la que le guste salir de noche, mientras que el 46% restante dijo que no podrían seguir con esa relación. El 91% expresó que no dudaría en dejar a un chico que es mala onda o carece de sentido del humor.

Otro punto en el que las encuestadas están de acuerdo es la higiene: el 87% respondió que la falta de dedicación del tiempo suficiente al lavado personal es motivo de ruptura inmediato.

Respecto a la vida profesional, al 94% de ellas no les importa si el trabajo de su pareja es totalmente incompatible con el suyo. Pero la mayoría respondió que no aceptarían estar con alguien que no tuviera ambiciones ni aspiraciones, una característica que están buscando en sus parejas.

"Al final del día lo que importa no es calificar a las personas, sino ser congruentes con los valores que profesamos y saber a dónde queremos llegar con alguien. No existe un motivo correcto o incorrecto para romper con alguien, lo importante es ser fieles a nosotras mismas y sinceras con los otros", concluyó Cardosa.

AdoptáUnChico fue fundada por los emprendedores franceses Manuel Conejo y Florent Steiner, con más de 25 millones de personas registradas en todo el mundo. Con un concepto basado en la inversión tradicional de roles -aquí la mujer propone y dispone-, la marca se desarrolla en diez países y en dos continentes. La versión argentina fue lanzada en septiembre de 2013.