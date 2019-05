Argentina ya suma cinco "unicornios", ¿cuáles son los emprendedores que se candidatean a engrosar la lista?

Mercado Libre, Globant, OLX, Despegar y Auth0 son las argentinas con valuación mayor a u$s1.000 M. Pero hay otras con perfil innovador y vocación global

Cuando nadie esperaba una noticia de ese tipo, Auth0 se convirtió en el quinto unicornio argentino. La compañía, que desarrolla soluciones de autenticación y autorización basadas en biometría, logró llegar a los u$s1.000 millones de valuación y ponerse al mismo nivel que Mercado Libre, Despegar, Globant y OLX.

Ahora, en el ámbito corporativo local surge una gran expectativa: ¿Hay chance de que aparezcan nuevos unicornios en el futuro? La respuesta es sí.

Auth0 logró convertirse en el quinto unicornio luego de cerrar una nueva ronda de inversión por u$s103 millones. Ya el año pasado, cuando había levantado u$s60 millones en un proceso similar, su valor se había ubicado en los u$s500 millones, además de tener más de 7.000 clientes corporativos en Japón, Londres, Sidney y la Argentina.

La regla de oro de Silicon Valley dice que, para ser unicornio, hay que triplicar la facturación durante dos años seguidos y, luego, duplicar durante los tres siguientes. En este caso, parece haberse cumplico a rajatabla.

Pero no se trata del único requisito. Otra de las condiciones es ser global. Es decir, ofrecer una solución, un servicio, un producto, que satisfaga a gran parte de la ciudadanía del mundo.

Los futuros unicornios podrían venir de los sectores agtech (agro y tecnología) o fintech (financieras), sin dejar de lado el mundo blockchain, que tiene a la Argentina como uno de sus principales impulsores en el mundo. También cobrará relevancia lo vinculado con energías limpias, también llamadas tecnologías verdes.

Te puede interesar Por el bloqueo, cada vez más usuarios quieren devolver sus teléfonos Huawei

"Lo de Auth0 fue buenísimo porque es la muestra de la importancia de la economía del conocimiento. Veo a los próximos unicornios viniendo del mundo de agtech, porque hay allí casos muy interesantes. Nuestra matriz productiva resulta muy atractiva en ese punto por lo que significa combinar el campo con la tecnología", dijo a iProfesional Daniel Tricarico, director ejecutivo de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina).

Para Marta Cruz, managing partner de NTXP Labs, una aceleradora de startups focalizada en la región y con base en Buenos Aires, "todos los sectores que tengan inteligencia artificial (IA) sobre grandes volúmenes de datos", tendrán chance de convertirse en uno. "Los datos y la información son el petróleo del siglo XXI", subrayó.

Los candidatos

Hasta ahora, la Argentina cuenta con cinco unicornios, dos menos que Brasil, el líder en la región.

A la hora de barajar nombres sobre qué empresas podrían convertirse en los próximos, el ejercicio es arduo. Ocurre que hay que hacer cálculos en base a la facturación de la empresa, las rondas de inversión en que ha participado –donde no siempre trascienden los montos– y las expectativas a futuro en relación a ventas e ingresos.

Ahí es cuando se obtiene la valuación que, al mismo tiempo, está atada a cuán global es la empresa y qué tipo de impacto e irrupción generó en la actividad que desarrolla.

Te puede interesar Mauricio Macri destacó y celebró la sanción de la Ley de la Economía del Conocimiento

"Aseverar qué empresas pueden convertirse en unicornios es complejo, pero sí podemos mencionar muchas de las que tienen buenos equipos con visión global y con plataformas que pueden impactar a millones de personas. Sólo por mencionar algunas: Satellogic, Digital House y Trocafone", afirmó Cruz, de NTXP Labs.

Tecnolatinas, el último reporte elaborado por esta aceleradora junto al BID Lab, y que data de 2017, ya identificaba a potenciales futuros unicornios de la región.

Entre las compañías destacadas aparecen Etermax, la creadora del juego Preguntados; Onapsis, una empresa de ciberseguridad; Technisys, dedicada a soluciones de banca digital; Afluenta, orientada a los préstamos e inversiones entre personas; y Agrofy, una plataforma de comercio electrónico exclusiva para el agro.

Antecedentes para brillar

Technisys aparece cada vez más fuerte en el radar que releva a las empresas nacionales que podrían convertirse en un futuro unicornio. La compañía levantó a finales de abril u$s50 millones en una ronda de inversión liderada por Riverwood Capital.

Hasta ese entonces, tenía una valuación cercana a los u$s350 millones. Actualmente, sus ingresos están alrededor de los u$s50 millones, los que provienen mayoritariamente de clientes ubicados en el exterior.

Te puede interesar La guerra fría tecnológica entre EEUU y China acentúa el temor de Wall Street

Technisys desarrolla tecnología para la banca digital de entidades financieras. En un mundo en donde el avance de las fintech es veloz, la firma logró capturar el interés de aquellos que buscan ofrecer procesos fáciles de operar y que evitan que los clientes deban acudir a sucursales.

La empresa tiene 20 años. Es una de las grandes sobrevivientes de la crisis de las puntocom, de 2001. Lo lograron gracias a que ganaron un contrato en el exterior y ese acuerdo llevó a muchos otros nuevos negocios en distintos países.



Otra potencial unicornio es Etermax, que hace unos años atrás logró atraer el interés de todos los apasionados de los juegos de preguntas y respuestas.



Creada en 2009 por Máximo Cavazani, la compañía no sólo lanzó el juego Preguntados en diversas versiones. También le puso los bits y los bytes al Pictionary y a otros títulos, además de desarrollar soluciones de marketing digital. Lo lúdico y los modos novedosos de llegar a las audiencias globales podrían darle el boleto de ingreso al exclusivo club de las grandes firmas.



Por otra parte, Satellogic es una compañía que diseña y fabrica satélites pequeños para obtener información de manera rápida y a menor costo.



Fundada por Emiliano Kargieman, fue la responsable de enviar al espacio nanosatélites como el Capitán Beto y Manolito, en 2013, Tita (por la golosina) en 2014, Fresco y Batata, en 2016 y Milanesat en 2017. Hoy, la empresa se encuentra en el desarrollo de un proyecto de constelación de 300 nanosatélites que rodearán la tierra y tomarán fotos de manera constante a fin de colaborar en el monitoreo de diversas actividades industriales.



Trocafone, creada en 2014, es una plataforma de e-commerce que vende celulares reciclados, tarea que la misma compañía realiza. Posee operaciones en la Argentina y en Brasil, hace un par de años recibió una inyección de capital de parte de Venture Capital y Mercado Libre Fund.



En 2018, la china Aihuishou, también dedicada a la compra-venta de celulares usados reacondicionados, aportó u$s50 millones. El capital inicial lo recibió en 2016 de parte de Sallfort, Wayra (la aceleradora de Telefónica), FundersClub, Rocketship VC y Mercado Libre.

Digital House, la organización educativa que entrena en el desarrollo de competencias digitales, se caracteriza por haber sido fundada por algunos gurúes de Internet locales: Marcos Galperín, Guibert Englebienne y Martín Migoya (Globant), Diego Pando (Bumeran), Eduardo Brouchou (Management TV HSM, Intermanagers en tiempos de la burbuja puntocom), Hernán Kazah y Nicolás Berman, ambos ex Mercado Libre, que hoy cuentan con sus propios fondos de inversión.

El año pasado, el cantante Bono Vox, líder de la banda U2, desembolsó u$s20 millones a través de un fondo de inversión. Y la especulación es que, dado el entrenamiento que tienen sus creadores en la obtención de capital, esto podría repetirse y ampliar las operaciones de la empresa.



Otra que podría ser unicornio es Cargo X, una especie de Uber de camiones. Se trata de una plataforma que une al dueño de un camión con el de un cargamento que necesita llevarse a un determinado lugar. Si bien la empresa es brasileña, la comanda un argentino, Federico Vega quien, además, se ocupa de las operaciones en el país.

El tiempo ¿es veloz?



¿Cuánto tiempo podría transcurrir hasta que las compañías mencionadas, u otras, se conviertan en los futuros unicornios?



Para Marta Cruz, "en general las compañías no llegan a ser unicornios de la noche a la mañana, aunque una excepción, que sí lo logró en un corto lapso, es el de Rappi. Por lo tanto, ya que hay algunas compañías que tienen varios años de desarrollo, podrían entrar al club en el corto plazo".



¿Por qué pasó tanto tiempo para que apareciera un nuevo unicornio después del pelotón conformado por Mercado Libre, OLX, Despegar y Globant? Tricarico vinculó el hecho con las distintas etapas que transitó la industria y las decisiones tomadas en materia política.



"Hay una primera ola, que es la de las empresas que sobrevivieron a la burbuja puntocom, y que está conformada por Marcos Galperín, Alec Oxenford y Roberto Souviron (Despegar). Luego, vino una segunda etapa, que coincidió con la promoción del software, cuando surgió Globant como unicornio", explicó el director de ASEA.



La denominación de Auth0 se da en un contexto nuevo, "único de mercado", amplió el ejecutivo.



En su visión, en 2013, el año en que se creó Auth0, se iniciaron los primeros proyectos de co-inversión para fondear emprendimientos en su etapa inicial. En ese movimiento aparecieron varias incubadoras y aceleradoras. También hubo aporte del sector público con modelos similares, en los que se comenzó a inyectar fondos a proyectos.



"La Argentina siempre tuvo el talento, pero no la infraestructura. La ley de emprendedores fue una evolución y un fomento a esta actividad. Cuando Mercado Libre se convirtió en unicornio esta ecosistema no existía", agregó Tricarico