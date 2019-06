Estados Unidos investiga a Facebook, Google, Apple y Amazon por posible monopolio

Explorará si las grandes empresas tecnológicas se han involucrado en algún comportamiento anticompetitivo al asfixiar, clonar o confrontar rivales

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos anunció este lunes la puesta en marcha de una completa investigación antimonopolio en la industria tecnológica estadounidense.

La entidad no proporcionó nombres de compañías concretas. Sin embargo, según el periódico The Washington Post, la investigación incluirá empresas como Amazon, Apple, Facebook y Google.

"El crecimiento del poder monopólico en la economía de EE.UU. es uno de los desafíos económicos y políticos más apremiantes que enfrentamos hoy. El poder de mercado en los mercados digitales presenta una nueva serie de peligros", comunicó el presidente del Subcomité Antimonopolio, David Cicilline.

La investigación explorará si las grandes empresas tecnológicas han acumulado poder monopólico y si se han involucrado en algún comportamiento anticompetitivo al asfixiar, clonar o confrontar rivales, o al otorgar ventajas indebidas a sus propios productos en sus plataformas.

Se evaluará asimismo si las leyes antimonopolio existentes son "adecuadas para abordar la conducta abusiva" de las empresas.

Además, el Comité celebrará audiencias y, de ser necesario, solicitará documentos de las compañías bajo investigación.

"Hay cada vez más pruebas de que ciertos guardianes han venido a tomar el control de las arterias claves del comercio, el contenido y las comunicaciones en línea", señaló por su parte el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, según RT.

El anuncio se produce en momentos en que la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia se están preparando para realizar su propia investigación del poder de mercado de estas cuatro empresas, según ha informado este martes Reuters.

Previamente, varios medios de comunciación informaron que Google podría enfrentar pronto una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. relacionada con su negocio de búsqueda y, potencialmente, otros aspectos del extenso imperio del 'software' y servicios de la compañía.

La industria tecnológica de EE.UU. ha estado bajo una intensa presión, en medio de una serie de denuncias en torno a temas de privacidad y escándalos relacionados con noticias falsas, así como de acusaciones de comportamiento anticompetitivo.