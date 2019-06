El cofundador de Wikipedia recomienda no utilizarla

Desde su nacimiento, se enfrentó a polémicas a causa de manipulaciones que aparecían en su web, especialmente en asuntos relacionados con la política

Nació como un pequeño proyecto colaborativo a principios de los 2000 de la mano de Jimmy Wales y Larry Sanger y ahora, recién cumplida su mayoría de edad, se trata de la enciclopedia más popular del mundo y una de las 20 webs más visitadas de todo Internet desde hace más de una década.

Wikipedia es un gigante en sí mismo que no para de crecer. Sin embargo, mientras que Wales sigue al pie del cañón, Sanger ha desarrollado un complejo de doctor Frankenstein y, como el personaje de Mary Shelley, ahora intenta enmendar el resultado de su propia creación.

Durante una conferencia celebrada en Austria, Larry Sanger ha invitado a los usuarios a no fiarse de la información vertida en su propia creación. Desde sus comienzos, "Wikipedia ha tenido que afrontar retos especiales", ha explicado.

"Uno de ellos era enseñar a la gente de la wiki, que era básicamente un boletín de páginas en blanco que podían convertirse en cualquier cosa, que lo que queríamos hacer era construir una enciclopedia. Mucha gente no parecía saber lo que eso significaba o tal vez no les importase", ha reconocido.

A su juicio, la enciclopedia tuvo un problema desde los inicios para luchar contra personas nocivas que buscasen manipular o dotar de un sesgo ideológico a los artículos. "Un obstáculo que nos encontramos fue el como mantener a raya a los malos actores para que no arruinasen el proyecto para el público en general. Desafortunadamente, no fuimos capaces de encontrar una solución para ese problema", comenta. "Como resultado", se lamenta, "el sistema de Wikipedia no funciona" .

Desde su nacimiento, Wikipedia se ha enfrentado a centenares de polémicas a causa de manipulaciones que aparecían en su web, especialmente en informaciones relacionadas con asuntos relacionados con la política o que podrían englobarse en el contexto de la denominada guerra cultural.

Sin embargo, el fundador de Wikipedia reconoce que, tras el concepto de "inteligencia de las masas" -una de las bases de la plataforma en la que cada uno aporta dentro de su ámbito de conocimiento- se encuentran algunos de los problemas intrínsecos a la plataforma ya que no existe un consenso sobre qué fuentes de información son fiables.

"Este problema se supone que debería solucionarse mediante la política de neutralidad de Wikipedia, pero Wikipedia ha decidido poner la otra mejilla desde hace algún tiempo cuando los editores influyentes escriben artículos que solo recogen un punto de vista, cuando descartan puntos de vista impopulares, cuando no hacen justicia a la verdad o cuando, simplemente, se trata de enfoques alternativos sobre el tema a tratar", se lamenta.