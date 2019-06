Doblete de Mercado Libre: estrena sede y se promulga la ley de economía del conocimiento que promueve su actividad

La compañía estrenó su nueva casa central en la ex fábrica de Philips ubicada en Saavedra. Acento en el conocimiento como camino para hacer crecer el PBI

El mismo día en que se promulgó en el Boletín Oficial la ley 27.506 que promueve la economía del conocimiento, Mercado Libre inauguró su nueva casa central en el barrio de Saavedra, en el viejo edificio, ahora modernamente remozado, que ocupó otrora la ex fábrica de Philips. Una coincidencia en la que ya no habrá dudas que toda la actividad que desarrolle la compañía argentina de más valor tendrá los beneficios de la norma que sucederá, a partir del 1° de enero de 2020, a la actual ley de promoción del software.

Y ya no habrá dudas sobre los alcances de la nueva norma pues en el artículo 2, donde se incluyen las actividades promovidas, se contempla, tal como quedó expresado en el inciso a) el desarrollo de software y servicios digitales entre los que se incluye el de marketing interactivo, comercio electrónico y aplicaciones.

A esto se suma que, en el artículo 5, se alude al autodesarrollo de software, es decir, al que las empresas crean para su propio uso. "A los fines de esta ley se entiende por autodesarrollo el realizado por la persona jurídica para su propio uso o para el de empresas vinculadas societaria y/o económicamente, y en todos los casos, revistiendo el carácter de usuario final", reza el texto.

Agrega que "el autodesarrollo podrá ser computado dentro del porcentaje de facturación exigido para constituir una actividad principal, en la medida que sea de exportación".

Este era un gris que posee la ley actualmente vigente. Las dudas quedaron zanjadas en esta normativa.

Inauguración amarilla

La promulgación de la ley fue el mejor escenario que pudieron tener los directivos de Mercado Libre, con Marcos Galperín a la cabeza. Si bien el CEO de la compañía fue el encargado de recibir al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para celebrar este acontecimiento, minutos más tarde, Sean Summers, vicepresidente de market place de Mercado Libre, y Osvaldo Giménez, vicepresidente de Mercado Pago, fueron los responsables de presentar los números oficiales a la prensa.

"Pagaremos más de u$s20 millones por las retenciones a las exportaciones a finales de este año", disparó Giménez para, luego, detallar que más allá de los beneficios cundo e logra la escala a nivel laboral, se pagan impuestos por ganancias y también patronales, más allá de que las exenciones. Porque, justamente, la moneda de cambio es generar empleo.

"Cuando se llega a la escala se pagan impuestos. En 2018 pagamos más de $3.600 millones en diferentes tributos. Tenemos que crear una política que mantenga al desarrollo en la Argentina porque estamos compitiendo con todo el mundo, no sólo Mercado Libre, sino todas las empresas que se dedican al conocimiento", sostuvo, por su parte, Summers.

El ejecutivo explicó que hay pocas aplicaciones de mayor uso en América latina como la de Mercado Libre. "En el último año 45 millones de personas en América latina usaron las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, aplicaciones que fueron desarrolladas en la Argentina y cuyo 80% de uso ocurre fuera de la Argentina", indicó.

Recordó que la ley de promoción fue exitoso y dijo no recordar otra norma que haya tenido ese nivel de impacto por lo que supuso a nivel de creación de empleo, calificado, que exporta con muchísimo valor agregado.

Y se mostró a favor de tener más regímenes que vayan en esa dirección, tal como lo fue la ley de software hace más de 10 años, y la de economía del conocimiento ahora, y que entrará en vigencia a partir del año próximo. Además de expresar que se sienten muy cómodos con una norma que, además, establezca controles de cumplimiento para acceder a esos beneficios.

Por su parte, Giménez citó a Ignacio Peña -el hermano del jefe de Gabinete, fundador Surfing Tsunamis, un think tank y fondo que, en el último tiempo, hizo aportes a varias agtech- quien señaló en un documento que los países con ingresos per cápita similares a los de la Argentina, entre u$s12.000 y u$s15.000 millones anuales, que lograron en los últimos 50 años duplicar su PBI fueron sólo cuatro: Israel, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur.

"Lo lograron impulsados en el conocimiento, software y demás. No quiere decir que sea el único camino pero el más probado de cómo crecer de acá en adelante es el de la economía del conocimiento", señaló Giménez.

Los casos mencionados, más los de Bangalore (India), Irlanda, Costa Rica y Canadá, entre otros, formaron parte de un enorme trabajo que realizó la Secretaría de Comunicaciones allá por 2001, cuando Henoch Aguiar la conducía, en los tiempos en que Fernando de la Rúa era presidente y Domingo Cavallo, ministro de Economía.

Ese trabajo, ampliamente documentado, con las diferentes normas que se pusieron en marcha en esos países y el impacto que generó en la economía en general y en el desarrollo de cada uno de esos países en particular, fue presentado por Aguiar en el año 2001 con el objetivo de que la industria del software tuviera ya promoción. Pero no tuvo el aval de Economía.

Luego, parte de ese trabajo serviría como parte del fundamento que ayudó a avanzar con la ley del software como industria, primero, en 2004, y de promoción de la actividad, en segundo lugar, ya en el año 2005.

Los países mencionados en aquellos tiempos y ahora son los mismos. Su peso específico en la economía del conocimiento a nivel global es creciente e indudable.

De ahí que el grueso del sector aplauda esta nueva ley, y que Mercado Libre se embandere de alguna manera con ella.

Por eso Giménez sostuvo que apoyar a esta industria "es la manera de aspirar a duplicar el PBI per capita. Tenemos que pensar en el largo plazo y creemos que es a partir del conocimiento" para luego subrayar que "el país que más está invirtiendo para crecer en conocimiento es China, situación que se está replicando en algunos países de América latina".

Pata financiera en expansión

Una buena parte de la conferencia que dieron Summers y Giménez se concentró, además, en Mercado Pago, el negocio de más crecimiento de la compañía, y mediante el cual canalizan los servicios vinculados con el negocio financiero.

"Hay cada vez más personas que toman crédito con nosotros porque no tienen acceso al crédito pero sí cuenta bancaria", detalló Giménez.

El ejecutivo sostuvo que están mirando continuamente nuevos negocios en ese segmento, inclusive en el mundo de los créditos de los hipotecarios, aunque aclaró que no se trata de proyectos para este 2019.

Y lo mismo apuntó respecto del negocio asegurador. Por ahora, van a permitir que terceros hagan la venta a través de la plataforma mientras desde Mercado Pago sólo se ocuparán de la garantía extendida.

La compañía suele recibir muchas críticas de la industria financiera tradicional por considerar que reciben beneficios cuando se trata de la que posee el mayor del país –en torno a los u$s33.000 millones-. La defensa de Mercado Libre es que incursionan en el segmento fintech y que hay diferencias con el sector clásico.

"Hay que tener equilibro entre asegurar que no haya riesgos y generar competencia. La mayor diferencia es que el banco capta depósitos para prestar y corre el riesgo que si no devuelven el dinero no tienen cómo pagar el depósito. En nuestro caso el 100% de lo que prestamos es capital propio, y en muchos casos empaquetamos esos préstamos y los vendemos a un fideicomiso financiero, siendo un producto muy atractivo porque tiene un riesgo muy bajo", explicó Giménez.

Además, destacó que lo más interesante que está sucediendo en esta industria es que siempre estuvo muy integrada, mientras que hoy el cambio pasa, justamente, por "romper" o "evitar" ese alto nivel de integración.

Giménez lo explicó así: "El principal cambio que ocurre en el mundo es que hay un montón de fintech que distribuyen sin manufacturar, que es lo que hacemos nosotros con la tarjeta prepaga o con el fondo común de inversión. Tenemos un producto donde detrás está el BIND o un emisor de tarjetas con poder para emitirlas".

La actividad de desarrollo de software y/o de aplicación de conocimiento en el negocio específico de Mercado Pago también queda encuadrada en la nueva ley 27.506.

Mercado Libre, que en agosto próximo cumplirá 20 años, comenzó siendo un sitio de subastas en internet para luego convertirse en una plataforma de comercio electrónico. Hoy, además de incursionar en el segmento financiero bajo el formato de fintech (Mercado Créditos, Mercado Points, pagos con código QR, Inversiones y tarjeta prepaga), también lo hace en la logística, mediante Mercado Envíos más el centro de distribución que construye en Ezeiza. ¿Cuál será el siguiente paso de la compañía?

"Estamos transformándonos constantemente –dijo Summers- Reinventarse es parte del ADN de la empresa. ¿Qué ocurrirá en los próximos cinco años, quién sabe? Se mira en donde hace sentido que Mercado Libre avance con tecnología. Miramos mucho a nuestros competidores. Miramos si hay un rol que podamos cumplir. Miramos entretenimiento, sí. La clave es tener disciplina para ver qué hacer con los recursos que tenemos. Hoy los objetivos siguen siendo democratizar el comercio y democratizar el dinero", concluyó.