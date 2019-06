Google lanza el Pixel 4, un móvil doble cámara trasera y módulo cuadrado

Google reveló el miércoles por sorpresa el diseño de su nuevo "smartphone" Pixel 4, tras varios días de rumores y especulaciones en redes sociales y medios especializados.

La principal característica que se ha avanzado es que contará en la parte trasera con dos lentes de cámara traseras y dos sensores adicionales montados en un módulo de forma cuadrada, y que suprime el lector de huellas físico en la parte trasera.

Es un movimiento poco habitual -especialmente teniendo en cuenta que el dispositivo no saldrá a la venta hasta octubre- y sólo explicable por el afán de "dominar" la narrativa ante la gran cantidad de filtraciones de las últimas semanas.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1