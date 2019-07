Microsoft cierra su tienda de ebooks y borrará todos los libros vendidos

La compañía planea emitir un crédito de 25 dólares para cualquier persona que haya tomado notas o anotaciones en sus dispositivos de lectura

Microsoft intentó en 2017 entrar en la batalla por el libro electrónico, pero su librería digital nunca acabó de despegar y la compañía no pudo imponerse a los gigantes del sector: Apple, Amazon, Barnes and Noble y Rakuten (responsables de los Kobo eReaders).

La empresa fabricante del Windows tiró definitivamente la toalla, dejando tras de sí un reguero de usuarios que se quedarán sin sus libros. Microsoft anunció que los libros comprados en su Store dejarán de funcionar desde este mes. También los libros electrónicos gratuitos se verán afectados por esta decisión.

La razón por la que los libros dejarán de estar disponibles tiene que ver con la gestión de los derechos digitales, o DRM (digital rights management). Este concepto se utiliza a menudo para referirse a un software que evita que las personas utilicen contenido de una manera no autorizada por el titular de los derechos o el licenciante de los contenidos.

La mayoría de programas DRM funcionan conectándose a un servidor remoto para determinar si el contenido se está utilizando de una manera correcta. De esta manera se quieren evitar las copias no autorizadas, o que se consuma un contenido en un dispositivo no aprobado.

Microsoft ya canceló hace unas semanas cualquier pedido anticipado de libros que se lanzará después del 2 de abril de 2019, la fecha en que la compañía cerró formalmente la sección de libros de la Tienda Microsoft.

La empresa reembolsará todas las compras de libros electrónicos, independientemente de cuánto se haya leído el libro o de cuándo se realizó la compra. La compañía asegura que todos los reembolsos se devolverán en el método de pago original. En el caso de que ya no está disponible, la compañía reembolsará el dinero como crédito de Microsoft.

Además, la compañía planea emitir un crédito de 25 dólares para cualquier persona que haya tomado notas o anotaciones en sus libros electrónicos. Pero a pesar de las compensaciones, la noticia no ha sido bien recibida, pues para un buen lector, que le desaparezcan los libros puede ser un drama.

"Los consumidores intercambian dinero por bienes porque prefieren los bienes al dinero. Eso es lo que sucede cuando compras algo", explicó en la revista Wired Aaron Perzanowski, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western y coautor de The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy.

Cuando compramos contenidos digitales como por ejemplo películas de iTunes o libros de Kindle, lo que estamos adquiriendo es una licencia que nos permite acceder a ese contenido, no el producto en sí.

Esa licencia se puede revocar en cualquier momento, como ya ha sucedido en algunos casos. Por ejemplo, cuando Amazon retiró los ejemplares de 1984 de George Orwell de su Kindle. Sin embargo, el caso de Microsoft destaca por su magnitud, pues conlleva que se pierdan todos los libros comprados a través de sus libros electrónicos.