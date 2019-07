PlayStation Plus reducirá sus precios a partir de agosto

El servicio de pago mensual que da acceso a títulos y funcionalidades en línea cada 30 días anunció a sus suscriptores los nuevos valores

Como parte de uno de los servicios de suscripción que Sony tiene a modo de expandir sus utilidades, PlayStation confirmó una modificación en PlayStation Plus en mercados como el latinoamericano para reducir los precios.

El servicio de pago mensual que promete regalar títulos y funcionalidades en línea cada 30 días, envió un comunicado oficial anunciando a sus suscriptores ñps nuevos valores en la plataforma que comenzarían a regir a partir de las próximas cuatro semanas.

Se modificarán los precios a partir del 1 de agosto en países de toda la región, rebajando el valor original de suscripción de 9,99 dólares a 6,99 dólares con impuestos aplicables en su revalorización.

La tabla final de precios quedaría dispuesta de la siguiente manera: La suscripción de doce meses a PlayStation Plus disminuirá su precio a 39,99 dólares + impuestos aplicables. La suscripción de tres meses a PlayStation Plus disminuirá su precio a 16,99 dólares + impuestos aplicables. La suscripción de un mes a PlayStation Plus disminuirá su precio a 6,99 dólares + impuestos aplicables.

"Los nuevos precios reflejan las condiciones de mercado actuales, y al mismo tiempo, nos permiten seguir brindando valor excepcional a nuestros miembros", señaló la firma en el comunicado.

"Como miembro, continuarás disfrutando de los beneficios y las funciones que permiten experiencias compartidas, como la función multijugador online, los juegos gratuitos y los descuentos exclusivos. Además, continuarás obteniendo beneficios exclusivos como el almacenamiento online de datos de juegos y los descuentos en los servicios digitales de PlayStation", agregó.