Se cayó Twitter: la red social está con problemas en su servicio en todo el mundo

Usuarios de todo el planeta están registrando inconvenientes para ingresar al microblogging. Desde la compañía no han dado ninguna información

Durante la tarde de este jueves, Twitter está experimentando problemas con su servicio a nivel global, sin que se conozca hasta ahora los motivos de esta caída.

Lo que sucede al intentar ingresar a la plataforma es que muestra un mensaje donde explica que "van a arreglarlo y todo volverá pronto a la normalidad" pero oficialmente la compañía no dio ningún comunicado al respecto.

Según reporta la web Downdetector, el sitio que monitorea el funcionamiento de varias plataformas web, la plataforma registra inconvenientes con mayor intensidad en el sur de Brasil, Europa y Estados Unidos. También Japón, India, Argentina, Colombia y Perú, entre otros países, aunque no con tanta intensidad.

En cuanto a la página Estallando, que también monitorea las redes, se puede observar que la caída afecta a México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, India, casi toda Europa y parte de Australia. Todo esto es según van reportando los usuarios del microblogging.

Los inconvenientes son tanto para la versión de escritorio como para la aplicación oficial y de terceros.

Problemas previos con WhatsApp, Instagram y Facebook

La semana pasada, WhatsApp, Instagram y Facebook también tuvieron problemas en varias partes del mundo.

"Somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas al intentar subir imágenes, vídeos y otros archivos a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para volver a la normalidad tan pronto como sea posible", apuntó la firma que dirige Mark Zuckerberg en un comunicado.

En el caso de WhatsApp, aunque la aplicación indicaba que se había envíado un mensaje o una foto, el contenido no llegaba a ser visualizado por el receptor, aunque en el dispositivo del emisor se encendiera la doble marca azul que indica que ha sido visto por el destinatario.

Instagram no permitía tampoco cargar las fotografías, según reportaron los usuarios desde todo el mundo. "No se pudo cargar la imagen. Toca para reintentar" es el mensaje que aparecía en la aplicación.

Tras varias horas de molestias y sin que los usuarios pudiesen tener acceso a las tres redes, los problemas se fueron reduciendo y volvieron a su normal funcionamiento.