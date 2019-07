René Favaloro: Google celebra el 96° aniversario de su nacimiento

El famoso cardiocirujano, René Favaloro, introdujo la cirugía de derivación coronaria en la práctica clínica. Google lo recuerda con el doodle de hoy

"En medicina, los avances son siempre el resultado de muchos esfuerzos acumulados a lo largo de los años", escribió René Favaloro, el cirujano que introdujo la cirugía de derivación coronaria en la práctica clínica. Google celebra su nacimiento en el doodle de este viernes.

El 12 de julio de 1923, en una casa humilde del barrio "El Mondongo" de La Plata, nacía René Gerónimo Favaloro. A pocas cuadras, se encontraba en plena construcción el Hospital Policlínico, posiblemente como presagio de un destino que no se hizo esperar: con apenas cuatro años, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser "doctor".

Ese niño llegaría un día a ser reconocido como uno de los profesionales que cambió la historia de la medicina: la cirugía del bypass coronario que salvó, salva y salvará millones de vidas en el mundo.

Google celebra la vida y obra de René G. Favaloro con un "doodle" que estará disponible durante todo el día en buscador. Los "doodles" son intervenciones artísticas con las que Google reemplaza su logo en ocasiones especiales; buscan transmitir sorpresa, curiosidad y deleite entre los internautas y alentarlos a descubrir más sobre el mundo que los rodea.

Su diseño muestra un corazón y el rostro del médico que ocupan el lugar de las "o", y elementos médicos típicos en el fondo de la imagen como un electrocardiograma, un estetoscopio, un bisturí y unas tijeras.

Te puede interesar Un virus infecta 25 millones de móviles Android haciéndose pasar por una aplicación de Google

Según informó Google a iProfesional en un comunicado, así se proyectará en el buscador en 24 países del mundo: la Argentina, Australia, Austria, Canadá, Chile, República Checa, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Suiza, Taiwan, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Todos los "doodles" son creados por un equipo interdisciplinario de artistas -llamados Doodlers- en las oficinas centrales de Google en Mountain View (California, EE.UU), que no solo abarca a ilustradores sino también a programadores y diseñadores.

Es importante destacar que esta será la única vez que veremos a Favaloro en el logo de Google, porque los doodles que celebran la vida de personas, solo se publican una vez en la historia.

Así, René G. Favaloro se suma al grupo de figuras destacadas de la historia argentina que ya fueron homenajeados con un "doodle": Bernardo Alberto Houssay, Gustavo Cerati, Lola Mora, Carlos Gardel, Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Maria Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Mariquita Sánchez de Thompson, Tato Bores, Juana Manso, Quinquela Martín, Alfredo Bioy Casares, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson y Juan Manuel Fangio.

En 2002 se sancionó la ley 25.598 mediante la cual se estableció que el 12 de julio como "Día Nacional de la Medicina Social" en conmemoración de la fecha del nacimiento del Dr. René G. Favaloro y en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en esa área.

Te puede interesar Malbec, el cable submarino de Facebook a la Argentina, estará operativo en 2020

La innovación detrás del médico que cambió la historia

A comienzo de este año, el legado de Favaloro fue reconocido también por Google Arts & Culture con el lanzamiento de "Once Upon a try. Había una vez... una idea". La muestra destaca más de 400 inventos del mundo, que marcaron un hito para la humanidad.

Entre ellos, uno que toca una fibra especial en el corazón de los argentinos: el Bypass aortocoronario de Favaloro, el único descubrimiento de origen latinoamericano que integra la muestra. Para lograrlo, fue indispensable la colaboración de la Fundación Favaloro, que proporcionó información, contenido y curaduría en el contenido.

Es a través de este proyecto, que Google quiso celebrar la pasión, el trabajo, la innovación y la incansable dedicación de la obra del hombre y médico, dando a conocer su historia en una de las plataformas culturales más populares del planeta. Hoy, con el Doodle que celebra su nacimiento, este reconocimiento continúa extendiéndose y busca continuar con su legado en el mundo.

¿Por qué un doodle de Favaloro? "Fue un pionero y uno de los médicos que con su descubrimiento cambió la historia de la humanidad. Desarrolló la técnica del bypass aortocoronario, una cirugía revolucionaria que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo y que aún al día de hoy sigue salvando vidas", argumentó Google.