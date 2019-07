Una "trinidad tecnológica" desafía la seguridad de las empresas

Las aplicaciones se han convertido en el corazón del negocio: se han convertido en el negocio y, por lo tanto, estas tienen que estar protegidas

En la industria de la tecnología están ocurriendo tres tendencias que impactan con fuerza en los negocios. La primera es la movilidad, esto quiere decir que nos conectamos en cualquier momento o lugar y a través de cualquier dispositivo, logrando hacer lo que nunca habíamos hecho antes: estar conectados 24/7. Más que nunca ahora el trabajo es algo que se hace y no un lugar al que se va.

La segunda tendencia es la de la nube. Actualmente, nuestra información reside en algún lugar e independientemente de dónde esté físicamente tenemos acceso a esos datos de manera constante.

Los grandes centros de datos que antes existían y que las empresas tenían ahora se han transformado en espacios virtuales que permiten que el acceso de empresas y usuarios sin importar nuestra ubicación.

La tercera tendencia es de la Internet de las cosas (IOT), donde propiamente millones de dispositivos se interconectan entre ellos generando una inmensa cantidad de tráfico e información que nos permite ser mucho más ágiles y tomar decisiones que van a impactar rápidamente en nuestros negocios al instante.

Cuando estas tendencias se combinan entre sí transforman el negocio y esta transformación genera grandes oportunidades para las empresas que así lo entiendan.

Es interesante que modelos de negocios como Uber, Netlix o Airbnb se han basado y tienen en común una aplicación. Hoy lo que estamos viendo es que las aplicaciones se han convertido en el corazón del negocio: se han convertido en el negocio y, por lo tanto, tienen que estar protegidas, porque si por algún motivo la aplicación es lenta o insegura, deja de funcionar, el negocio se ve impactado negativamente de manera directa.

La aplicación no puede fallar, ni ser lenta; la aplicación y los datos que se transmiten a través de ella no pueden ser inseguros. La seguridad o más bien la falta de seguridad en el mundo de los negocios no perdona.

En esa intersección entre la nube, IoT, movilidad y seguridad es precisamente donde hay que poner el acento, brindando la posibilidad no sólo de tener transacciones extremadamente rápidas sino transacciones seguras, mejorar la experiencia del cliente en sus dispositivos móviles, en sus aplicaciones, independientemente de qué tipo de aplicaciones se trate. En la seguridad del producto que las empresas ofrecen a sus clientes reside su prestigio y confiabilidad.