Gallery Go, la nueva aplicación de galería de Google que organiza tus fotos sin Internet usando inteligencia artificial

Utiliza sistemas de aprendizaje automático para organizar y editar las imágenes de manera automática, de una forma similar a Google Fotos

Como parte de la iniciativa Next Billion Users de Google, de la que forman parte plataformas como Android Go, la versión ligera del sistema operativo, la compañía anunció una nueva aplicación orientada a dispositivos de recursos limitados: Gallery Go.

Lo que hace especial a esta herramienta es que ha sido desarrollada por el mismo equipo detrás de Google Fotos, y el objetivo es acercar una experiencia similar a la de la plataforma de almacenamiento y organización de videos en la nube, sin necesidad de contar con una conexión a Internet o reduciendo al máximo el consumo de datos móviles.

La aplicación, anunciada por Google en su blog de noticias, está disponible en todo el mundo si bien la compañía afirma haberla diseñado con el objetivo puesto en países en vías de desarrollo, y algunas de sus funciones serán exclusivas de regiones de Nigeria.

Gallery Go está diseñada para funcionar sin conexión a Internet, y utiliza sistemas de aprendizaje automático para organizar y editar las imágenes de manera automática, de una forma similar a lo que hace el asistente integrado en Google Fotos.

Es capaz de organizar en forma automática las imágenes según las personas que aparecen en ellas, de modo que sea más fácil encontrarlas cuando se cuente con un carrete de fotos numeroso. Además, dado que las operaciones se llevan a cabo en local, los datos no llegan a pasar por los servidores de Google y por tanto no supone un riesgo para la privacidad.

La interfaz de la aplicación es simple y limpia, siguiendo las líneas del resto de herramientas de la compañía. Al abrirla, veremos todas las imágenes organizadas por mes en una línea de tiempo vertical –al estilo de Google Fotos, y en la parte superior tenemos acceso a las carpetas de vídeos y capturas de pantalla.

También es posible acceder a la vista de carpetas desde la barra de tareas de la parte inferior. Incluye un tema oscuro que se activa automáticamente si el modo oscuro está configurado en el dispositivo.

Google también introduce herramientas de edición básicas y soporte para unidades de almacenamiento externas como tarjetas microSD. Todo ello, en una aplicación gratuita y cuyo peso no supera los 10 MB. Se puede descargar a través de Google Play en cualquier dispositivo que cuente con una versión de Android superior a 8.1 Oreo.