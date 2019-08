El manual de Twitter para candidatos en campaña: el que más interactúa, más mejora sus chances

Las redes sociales toman un rol relevante en los comicios. Desde Twitter muestran las experiencias de otros procesos regionales y alientan a la interacción

Político que interactúa multiplica su alcance por tres. Los usuarios de la red social Twitter, especialmente los más jóvenes, quieren interacción de los candidatos a distintos cargos en los períodos electorales. Es lo que arrojó un reporte de la red social del pajarito cuando comienza la fase final de cara a las PASO como primera contienda de lo que serán las elecciones del próximo 27 de octubre.

¿Y los políticos argentinos están dispuestos a interactuar? "No lo tengo claro. Pero se nota la diferencia en la red social cuando un dirigente decide encarar esa acción. Dependerá mucho de los equipos de trabajo. Ojalá así sucediera y ojalá también se dieran los debates en Twitter", dijo a iProfesional, Hugo Rodríguez Nicolat, director de políticas públicas de Twitter para América latina.

La empresa, una de las firmantes del acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE) para combatir la desinformación en procesos electorales, activará este 1° de agosto junto con el organismo el hashtag #EleccionesArgentina y el emoji pertinente, como manera de que las conversaciones en torno a este proceso queden, si no ordenadas, al menos identificadas con esta etiqueta.

El equipo que sigue de cerca las buenas prácticas en esta red social llegó hasta Buenos Aires para promover entre un grupo de unos 60 periodistas la batería de herramientas disponibles para desarrollar nuevas narrativas digitales y aprovecharlas frente a diversos acontecimientos, como la previa de comicios.

También para dar cuenta del interés de los usuarios que utilizan la plataforma y de datos propios que surgen del camino iniciado en el país en el contexto electoral: el 56% de quienes emplean esta red social ya tiene decidido su voto y un 30% se muestra indeciso frente a la oferta existente.

Dos tópicos son los que más importan a quienes acuden a esta parte del ciberespacio: la macroeconomía y la desigualdad económica, aspecto que se lleva el 76% de los intereses. Razón por la que quieren ver propuestas en el marco del proceso electoral.

"Cuanto más jóvenes no sólo hay más expectativa de interacción uno a uno de parte de los candidatos. No quieren ser sólo meros espectadores", agregó Rodríguez Nicolat.

Las noticias por Twitter llegan tres veces más rápido que por cualquier otra plataforma digital o medio, aseguraron sus responsables. De ahí que la prioridad se esté concentrando en las buenas prácticas tanto de parte de los usuarios como de los políticos que quieren aprovechar este espacio. Pero ya se dijo: en un marco de interacción. A los usuarios, especialmente a los menores de 30 años, no les interesa el monólogo, quieren respuestas.

"Un análisis interno de Twitter mostró que cuando un candidato interpela a otro en determinado momento esa interacción se incrementa dos a tres veces. Claro que tiene que ser en el momento justo, cuando la coyuntura así lo demanda", detalló Rodríguez Nicolat. Casi como en un minuto a minuto. Responder tres días después no tiene sentido.

Para el ejecutivo, aquellos candidatos que se atrevan a encarar una estrategia más interactiva marcarán una diferencia importante. Es aspiración de la red social que esto ocurra, razón por la que le han hecho esta propuesta no sólo al grueso de los partidos políticos que participan de la compulsa argentina sino también a las autoridades de la CNE.

Ante otro momento de aprendizaje

Las elecciones en la Argentina representan la puesta en marcha de las últimas prácticas definidas por la empresa y que van desde prevenir los abusos de la plataforma hasta la desinformación.

"Twitter atraviesa elecciones todo el tiempo en América latina y se aprenden cosas nuevas todo el tiempo. En Argentina aún es muy temprano para decir qué hechos podrían ocurrir dentro de este espacio. Pero México fue un caso y a partir de diversas situaciones se introdujeron cambios en Tweet Deck, con nuevos límites y procedimientos", explicó el responsable de las políticas públicas de la compañía.

¿Qué ocurrió en México y con Twitter durante las elecciones de 2018? Entre el 30 de marzo y el 20 de junio del año pasado se registraron más de 28,3 millones de tuits relacionados con la campaña presidencial en ese país.

Por primera vez, los tres debates presidenciales se transmitieron por esta plataforma. En el último debate el 93% de las preguntas enviadas al Instituto Nacional Electoral, equivalente a la CNE de nuestro país, llegaron vía Twitter.

A esto debe agregarse que 7 de cada 10 mexicanos aseveró que esta red social fue su principal fuente de información en el marco de estos debates. Y la mitad declaró que a partir de lo que ocurrió en la plataforma fue clave para definir su voto.

"En México nada superó a Twitter en el debate presidencial. Los candidatos fueron las estrellas de la conversación política", sostuvo el ejecutivo. De ahí su insistencia en señalar que en procesos electorales el contexto resulta fundamental y la coyuntura es la que reina.

Si bien será imposible chequear lo que se dice, con lo que se piensa y con el voto que finalmente ingresa a la urna, sí pareciera estar claro que hay un interés por lo que se expresa en la red social.

El pedido de más interacción ha ido creciendo con el tiempo. "Los usuarios quieren ver interacción y propuestas, y que se interpelen entre ellos. Las encuestas de cara a las PASO confirman esta situación", aseveró el ejecutivo. Este punto también es tomado en cuenta por los especialistas en redes sociales y política, tal como lo contó iProfesional en esta nota.

De ahí la necesidad de implementar las buenas prácticas que, vale insistir, equivale básicamente a prevenir la manipulación y derribar mitos sobre lo que, efectivamente, realiza la plataforma cuando detecta comportamientos abusivos.

Twitter cuenta con un "equipo de manipulación" que supervisa estos momentos en cada uno de los procesos electorales que se dan en la región. Como se dijo al principio, la compañía experimenta al menos una elección por año en América latina.

Cuando llega un comicio puntual se crea un equipo multidisciplinario que trae el contexto cultural de ese país además del contenido propio, de lo que ocurre en ese territorio. Es la manera de comprender el proceso en su conjunto, con las características propias que adquiere en cada nación. Tarea que le permite identificar los cambios que se van produciendo en los diversos escenarios.

Desafiar al rito, destruir los mitos

De ahí la necesidad de la empresa de derribar ciertos mitos instalados en el espacio de quienes usan esta red social frente a las declaraciones que suelen hacer los referentes ante determinadas situaciones, y de aclararlas con el objetivo de profundizar las buenas prácticas.

¿Y cuáles son esos mitos? Uno por uno, lo que explica Twitter sobre cada uno de ellos.

Mito 1. Todas las tendencias son manipuladas. "Es falso creer que 15 tuits iguales inciden en una tendencia. Un tuit es un tuit. La tendencia la marca la conversación", dijeron sus responsables.

Mito 2. Una serie de cuentas se coordinó para suspender la mía. "El número de reportes sobre una cuenta no bloquea la mía, sólo acelera el proceso de revisión. Cuando se ve la leyenda "Actividad restringida" es porque se está evaluando a esa cuenta. Sí se evalúa la "coordinación maliciosa", y en caso de que se comprueba que existe se procede a suspenderlas".

Mito 3. El algoritmo de Twitter favorece al partido A y esconde el contenido del partido B. "Lo que se detiene es el comportamiento abusivo".

Mito 4. Me suspendieron la cuenta y nunca me dijeron por qué. "Se les informa vía app o en el correo electrónico indicado cuando abrieron el perfil. Pasa que a veces cambian de correo, o llega a la casilla de spam y no lo ven. Pero si apelan la decisión recibirán nuevamente de la explicación de lo que pasó, más allá de que no estén de acuerdo con la determinación".

Mito 5. Twitter desapareció mi cuenta. "Siempres se avisa cuando una cuenta está suspendida".

La compañía cuenta con herramientas de automatización y también con equipos de personas que constantemente revisan aquellos contenidos reportados o no por los usuarios.

Es la razón por la que, desde 2017, se multiplicó por cuatro las cuentas abusivas detectadas –y suspendidas-, el 38% del contenido fue detectado de manera proactiva, y hubo un 60% más de celeridad en la resolución de procesos de apelación.

Ya en lo que va de este 2019 la plataforma viene analizando 9,9 millones de cuentas por semana, a fin de mantener la salud de este espacio, y se incrementó en un 214% la remoción de cuentas en comparación con el año pasado.

Números y herramientas para impulsar el buen uso de la red social, especialmente en tiempos electorales donde los ánimos se exacerban y las grietas se profundizan.

"Nuestro objetivo es servir a la conversación pública y para ello, Twitter tiene sus principios: respetar la libertad de expresión de cada individuo, no tomar ningún lado sino que enseñamos todos los puntos de vista, tratamos igual a todo el mundo con las mismas reglas y todo el mundo tiene el mismo derecho a expresarse en Twitter", concluyó Rodríguez Nicolat.