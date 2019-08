Las telco independientes pidieron a Macri acceder a espectro para convertirse en el cuarto operador móvil

Dos empresas y dos cámaras se reunieron con el presidente Mauricio Macri y el vicejefe Andrés Ibarra para acceder a frecuencias 4G en la próxima licitación

El objetivo es meter el gol antes de que arranque el suplementario. Porque, más allá de las buenas voluntades de los diversos gobiernos de turno pasados, presentes y futuros, las operadoras de telecomunicaciones que no participan aún del negocio móvil, quieren asegurarse el partido antes de que termine. Es lo que, en un tono más formal y lejos de cualquier parábola futbolera, le plantearon al presidente Mauricio Macri las empresas iPlan y Supercanal, además de las reunidas en las cámaras CABASE y CATIP, el pasado jueves en la Casa Rosada.

Las compañías llegaron al encuentro en el despacho presidencial de la mano del vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra. Allí le expusieron al primer mandatario la necesidad de acceder a las frecuencias regionales que se licitarán a fin de mes. Macri les expresó que le dio instrucciones precisas a Ibarra para que este proceso se inicie antes de que termine agosto. Y se manifestó a favor de que este grupo de empresas acceda a un negocio del que todavía no son parte.

"Queremos una frecuencia que nos dé la posibilidad de competir con la misma calidad de servicios que brindamos en el segmento fijo. Queremos que se nos entregue una frecuencia AWS a un operador regional junto con la de 400. Y también ver cómo contar con las bandas de 2,5 Ghz y de 900 mhz para que esa competencia sea realmente efectiva", dijo a iProfesional, Franco Cecchini, en su doble rol de representante de la Cámara Argentina de Empresas de Internet (CABASE) y Cámara de Empresas de Telefonía IP (CATIP).

La licitación que -tal como les prometió ahora Macri y tal como confirmó hace unos días a iProfesional el propio Ibarra- se concretará en un par de semanas abordará el proceso a través de cinco regiones. En otras palabras, se concursarán frecuencias para las cinco regiones en que se dividirá al país, y que serán.

1.Norte: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja.

Te puede interesar Así debe crear una contraseña segura, según los hackers profesionales

2.AMBA.

3.Litoral: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe.

4.Centro:San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires.

5.Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Estas empresas quieren acceden a frecuencias en cada una de las cinco regiones para que, luego, puedan operar entre sí a fin de conformarse en un operador nacional. Y erigirse en un cuarto operador móvil que pueda combinarse con los servicios que ya brindan cada una de las empresas integrantes de este grupo de manera individual.

"Pero para eso también se necesita el reglamento de roaming, a fin de que la cobertura se pueda dar en todo el país. Es la manera de tener competencia efectiva en el servicio móvil", insistió el directivo.

Además de Cecchini, formaron parte del encuentro Charlie Joost Newbery, de Supercanal, y uno de los pioneros del negocio móvil en el país; Pablo Saubidet, presidente de iPlan; y Paulo Cosentino, de e-Condor (el fondo dueño de Yeap!, una empresa de IoT, del que también forma parte Newbery).

No estuvo en esta oportunidad ningún representante de Telecentro, del dirigente Alberto Pierri, otra de las compañías que históricamente ha demandado participar del negocio móvil. Por ahora parece que no será parte de este equipo. Aunque en el fútbol todo puede pasar, y no se descarta que ingrese en los últimos minutos. O, finalmente, se corte solo y juegue con su propia pelota.

Cecchini destacó que este grupo presentará su proyecto, al que podrán sumarse aquellos actores que tengan interés. Y, tal como lo aseveraron en el inicio de la gestión macrista, cuentan "con u$s500 millones para invertir en infraestructura porque si hay que destinarlo a frecuencias no lo vamos a gastar en eso".

¿Esto quiere decir que pretenden que les entreguen el espectro sin costo o a bajo precio?, preguntó iProfesional. "Ni barato ni caro. Cuando Movicom tuvo que desarrollar el mercado no pagó espectro. Cuando las telefónicas tuvieron que hacerlo, tampoco. CTI tampoco. (N.de la R.: Charlie Newbery formó parte tanto del consorcio que dio origen a Movicom como de la creación de CTI) La propuesta sería pagar el espectro en paralelo a la inversión en infraestructura porque somos los postergados del ingreso a la telefonía móvil", amplió Cecchini.

Te puede interesar Siete aplicaciones para la vida diaria en tu iPhone

Justamente, otra de las consultas fue qué tan promisoras son las expectativas teniendo en cuenta que el oficialismo tiene una prueba dura el próximo 27 de octubre, y que el mismo jueves, mientras ellos se reunían con Macri, un grupo de diputados de la oposición presentaba un proyecto de resolución para postergar hasta diciembre las decisiones vinculadas con la licitación de espectro de ARSAT (de la que depende la entrega de frecuencias regionales) y las de la banda de 450 destinadas a la conectividad rural.

"Nuestra conversación es con Ibarra. Alberto Fernández es, por ahora, un candidato", indicó el representante de CATIP y CABASE. Las expectativas sobre cómo evolucionará este proceso, más allá del llamado a licitación, difieren entre los distintos integrantes del grupo. Algunos se muestran más optimistas, otros más pesimistas, y un tercer grupo trata de ser realista.

Las pymes vamos a ser incansables en este pedido de ingresar al negocio de la telefonía móvil, sea con este Gobierno o con el próximo", subrayó Cecchini.

La conformación del cuarto operador móvil fue un objetivo de este Gobierno en sus inicios, que habilitó con las regulaciones que implementó desde entonces la posibilidad de que Cablevisión se convirtiera en ese nuevo jugador una vez que autorizó la fusión con Nextel, que habría adquirido hacia el final de la administración de Cristina Fernández.

Pero, luego, el mapa cambió drásticamente, cuando en junio de 2017 Cablevisión y Telecom anunciaron su acuerdo de fusión. Esa operación dejó al mercado tal como estaba, con tres jugadores, más allá de la relevancia que hoy, dos años después de ese proceso, tiene la compañía fusionada en el país.

Durante el Gobierno K siempre hubo, al menos desde el discurso, buena voluntad para que las cooperativas ingresaran al negocio móvil. Pero nunca se tomaron decisiones que les permitieran avanzar de manera concreta en esa dirección.

"La competencia efectiva en el segmento móvil ya era un deseo del gobierno anterior, de este gobierno y también lo será del próximo. Porque favorece al pueblo y porque favorece a las inversiones", enfatizó Cecchini, en una demanda que se ha mantenido fiel con el correr de los años.

Ahora, los operadores de telecomunicaciones independientes empiezan a hacer los cambios y jugadas previamente analizadas antes de que llegue el pitazo final. Quieren que el partido termine con el cuarto operador móvil adentro.