Video: el adelanto de la película sobre "Breaking Bad" que se verá en Netflix

Fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie original, considerada como una de las mejores ficciones de la historia de la televisión

Una película ambientada luego de los hechos narrados en la serie de televisión "Breaking Bad", y centrada en el personaje de Jesse Pinkman, se estrenará en octubre en la plataforma Netflix, según anunció el sábado el servicio de "streaming".

"El Camino: A Breaking Bad Movie" ("El Camino: Una película de Breaking Bad") retomará la historia luego de que Pinkman escapa, con la ayuda de Walter White, del cautiverio al que lo tenía sometido un grupo neonazi en el final de la serie, emitida en 2013. Tras conseguir su libertad "Jesse debe aceptar su pasado para forjar alguna clase de futuro", dijo Netflix en un comunicado enviado a iProfesional.

La película fue escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie original, que está considerada como una de las mejores ficciones de la historia de la televisión. "Breaking Bad" contaba la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de una escuela secundaria en Albuquerque, Nuevo México, al que le diagnostican cáncer.

En un intento por dejarle a su familia un sostén económico para cuando él muriera, White comienza a preparar secretamente clorhidrato de metanfetamina, una droga ilegal conocida como "crystal meth".

La serie duró cinco temporadas, emitidas por la cadena estadounidense AMC entre 2008 y 2013. Una serie derivada, "Better Call Saul", se estrenó en 2015 y tendrá su quinta temporada en 2020.

Un clip promocional de "El Camino" divulgado el sábado muestra a otro viejo conocido de los seguidores de la serie, Skinny Pete, diciéndole a la Policía que desconoce el paradero de su amigo Pinkman.

"De ninguna manera voy a ayudarlos a ustedes a meter a Jesse Pinkman otra vez en una jaula", dice Pete. La existencia de la película se conoció el sábado cuando usuarios de Netflix descubrieron una mención del título y la sinopsis en una página dentro de la plataforma de la empresa de streaming.

Aunque la página fue luego borrada, el diario The New York Times confirmó la noticia y publicó una entrevista con Aaron Paul, el actor que interpreta a Pinkman. "Es un capítulo de ‘Breaking Bad’ que no me había dado cuenta que quería", dijo Paul al diario. "Y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté ahí". "El Camino: A Breaking Bad Movie" se estrenará el 11 de octubre, anunció Netflix.