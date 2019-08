Se cayó el servicio de Personal en todo el país: sus clientes hicieron estallar las redes

En el momento en que los usuarios querían comunicarse a través de su celular, solo aparecía la leyenda "Red móvil no disponible"

Los usuarios de Personal en todo el país tuvieron un problema para contactarse durante esta jornada: se quedaron sin servicio de red a partir de las 17:30 aproximadamente, y durante varias horas.

En el momento en que querían comunicarse a través del celular, solo aparecía la leyenda "Red móvil no disponible".



Tampoco tenían habilitada la posibilidad de conectarse con el servicio técnico, por lo que la única respuesta que tuvieron fue a través del chat online de la página web de la compañía.

El mensaje que se repetía una y otra vez en la página era: "Te cuento que estamos teniendo inconvenientes a nivel nacional de señal. Disculpas por los inconvenientes generados".

En este contexto, los usuarios comenzaron a quejarse de lo sucedido a través de las redes sociales, y fue por eso que "Personal" se transformó en tendencia de Twitter.

