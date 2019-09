Tinder se mete en las series con una historia apocalíptica

La serie presenta un mundo que se enfrenta a un inminente final y hace la pregunta "¿Con quién pasarías tu última noche con vida?"

Más allá de dominar el sector de las aplicaciones de citas, Tinder quiere entrar a competir en otro ámbito: el de las series. Según informó la revista Variety, la popular aplicación tiene previsto lanzar en octubre su propia serie de televisión.

Lo único que se sabe es que la serie relatará una historia apocalíptica en la que los usuarios podrán elegir el destino de la trama deslizando entre varias opciones, siguiendo el formato en que los usuarios de Tinder eligen a sus posibles candidatos para una cita. La idea se inspira en las típicas historias de "elige tu propia aventura"

Todavía se desconoce el título de esta serie, que tendrá seis capítulos y se estrenará en octubre. De esta manera, Tinder se lanza por primera vez a producir y distribuir contenido.

La serie se cargará a la aplicación Tinder, y los usuarios podrán deslizar hacia la derecha o a la izquierda y avanzar en la trama como mejor les parezca.

La producción de estos seis primeros capítulos acaba de finalizar en México, y fue dirigida por Karena Evans, quien realizó algunos videos musicales para el rapero Drake, incluido el éxito viral "In My Feelings" y el "Nice For What".

Según revelaron Variety y otros medios de Hollywood, la serie contaría con seis episodios y un total de dos horas de duración, que estarán disponibles para ser vistos a través de los teléfonos móviles.

La serie se emitirá primero en Tinder, pero los productores evalúan emitirla después en alguna otra plataforma. No está claro si los creadores ofrecerán una versión definitiva de la historia o seguirán el modelo impulsado por Netflix con el capítulo interactivo de "Black Mirror: Bandersnatch" de 2018.

Conocida por el momento como "Proyecto X", la serie costó 5 millones de dólares. La empresa, propiedad de Match Group, entra en el mundo de las series con la intención de crear un algoritmo basado en cómo sus usuarios toman decisiones dentro de la serie, y luego combinarlos con intereses románticos basados en esas elecciones.