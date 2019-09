Tras la pérdida de usuarios, AT&T analiza vender DirecTV

El servicio de transmisión del operador, DirecTV Now, recién renombrado como AT&T TV Now, perdió 168.000 usuarios en los últimos meses

AT&T busca la manera de quitarse de encima al proveedor de televisión satelital DirecTV, según publicó The Wall Street Journal citando fuentes no identificadas. Podría hacerse mediante "una escisión o una combinación con Dish", reportó a su vez CNBC.

De esta manera, DirecTV podría convertirse en una compañía independiente o pasar a formar parte del proveedor de televisión satelital Dish, que también compró recientemente activos de T-Mobile y Sprint por 5.000 millones de dólares, abundó el Journal.

El negocio de contenido de medios de AT&T no ha pasado por su mejor momento, ya que se reportó que en el segundo trimestre del año perdió 778.000 usuarios de video premium. Su servicio de transmisión DirecTV Now, recién renombrado como AT&T TV Now, perdió también otros 168.000 usuarios en el mismo período.

La compañía también enfrenta una demanda por haber, presuntamente, creado cuentas falsas de clientes para que pareciera que DirecTV Now estaba teniendo un crecimiento de clientes previo a la fusión de 85.000 millones de dólares con Time Warner.

La demanda, interpuesta el 13 de septiembre en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, dice que AT&T "alentó" a sus empleados a agregar el servicio a las cuentas de los clientes sin su conocimiento.

"Planeamos pelear contra estos reclamos infundados en los tribunales", dijo un portavoz de AT&T en un comunicado enviado por correo electrónico el 17 de septiembre. AT&T y WarnerMedia están a punto de lanzar otro servicio de streaming, HBO Max, que entrará en vigor en el segundo trimestre de 2020 e incluye contenido como Doctor Who, Friends, Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos, The Big Bang Theory, entre muchos otros.

Se rumorea que HBO Max será lanzado con un precio inicial de 14.99 dólares mensuales, lo mismo que cuesta actualmente la suscripción de HBO, según reportó NBC News recientemente.