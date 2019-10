Instagram comienza a eliminar los "likes": ¿cuál es la razón?

Ha quedado demostrada su influencia, especialmente entre los más jóvenes, a quienes los "likes" les genera frustración, ansiedad o incluso depresión

Instagram ha ocultado el contador público de "likes" y visualizaciones de video en siete países: Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Esto significa que los usuarios sólo ven la foto y los comentarios, no la cantidad de "me gusta", aunque es posible darle "like".

Una de las principales pruebas fue las historia de Instagram, donde el internauta se centra más en el contenido real que en el hecho de si gusta o no a otras personas. Facebook también eliminó el contador de likes en Australia y Vietnam, mientras que en Twitter "se planea animar a la gente a que lea el contenido sin tener una reacción". Se supone que al quitar los likes, los usuarios se sentirán más libre de publicar cualquier cosa porque no serán comparados con otros más populares, los influenciadores.

Instagram es la red social fotográfica por excelencia. Pero, después de nueve años, ha quedado demostrada su influencia desde el punto de vista social, especialmente entre los más jóvenes, a quienes los "likes" les genera frustración, ansiedad o incluso depresión.

Te puede interesar WhatsApp: así puedes saber qué contactos están en línea y cuántas veces se conectan al día

"Instagram quiere poner fin poco a poco a la tiranía de los 'likes' para dar protagonismo a todos, no solo a los más populares", afirmó Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de a Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La cultura del "me gusta" está presente desde hace una década, cuando en febrero de 2009 la puso en marcha Facebook. "Hoy todo se mide por factores cuantitativos y no cualitativos, lo que da valor al contenido compartido es casi siempre el número de 'Me Gusta' obtenido", afirmó Lalueza.

Este cambio puede ayudar a hacer más amable y menos competitiva Instagram, valorada como la peor red social en relación con la salud mental y el bienestar de los jóvenes, según el estudio #StatusOfMind de la Royal Society for Public Health ( RSPH), publicado en 2017.

Te puede interesar Smartphones: el ranking de los cinco celulares más caros que se consiguen en la Argentina

"Las redes sociales han sido descritas como más adictivas que los cigarrillos y el alcohol, y ahora están tan arraigadas en la vida de los jóvenes que ya no es posible ignorarlas cuando se habla de los problemas de salud mental de los jóvenes", aseguró Shirley Cramer CBE, máxima responsable de RSPH.

Las redes sociales han tenido un impacto tanto positivo como negativo en su salud mental. Pero al ser Instagram la peor valorada, junto con Snapchat, queda clara una idea: todo gira en torno a la imagen, por lo que "se generan sentimientos de insuficiencia y ansiedad en los jóvenes", indicó la experta.

Para José Ramón Ubieto, psicólogo y profesor de los Estudios de Psicología de la UOC, que Instagram elimine los 'Me Gusta' es positivo: "Limitar el efecto de viralización que implica que todo el mundo conozca los 'Me Gusta' recibidos reduce la hipertrofia del 'yo', este fenómeno narcisista en el que uno tiende a buscar los me gusta y a hacer que todo el mundo sepa que los tiene y puede, además, reducir la angustia por tenerlos".

La preocupación por la propia imagen; la sensación del síndrome FOMO, es decir, el hecho de tener que estar conectado constantemente para no perderse nada; el posible acoso en línea, la ansiedad y los problemas para dormir derivados de la inquietud son algunos de los efectos negativos más comentados por los jóvenes sobre Instagram.

"Ha incrementado mi nivel de ansiedad social, estoy constantemente preocupada por lo que los demás piensan de mis entradas y mis fotos", afirmó una de las participantes en la encuesta realizada a más de 1.500 jóvenes ingleses de entre 16 a 24 años. "La lógica de ser permanentemente validado y aprobado por los demás es una variable muy importante para los adolescentes, aunque no es la única", puntualiza Ubieto.