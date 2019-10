¿Por qué Google suspendió un polémico estudio de reconocimiento facial?

Su próximo teléfono, Pixel 4, se desbloqueará mediante esta tecnología y la empresa quería asegurarse que este sistema no tenía problemas

Google ha suspendido un estudio de campo con el que trataba de mejorar su sistema de reconocimiento facial con la ayuda de personas de Estados Unidos a las que entregaba un vale regalo de cinco dólares.

La compañía canceló este programa después de que el New York Daily News denunciase que Randstad, una de las subcontratadas encargadas de realizarlo, estaba utilizando a personas sin hogar.

La empresa ya había admitido hace unos meses estar realizando un estudio de estas características. Su próximo teléfono, Pixel 4, se desbloqueará mediante reconocimiento facial y Google, al parecer, quería asegurarse de que este sistema no tenía problemas para reconocer todo tipo de caras, por lo que necesitaban "una muestra diversa", algo "muy importante" para construir "un producto inclusivo", según dijo un portavoz a The Guardian.

Ahora la firma ha admitido en declaraciones al The New York Times que ha suspendido el programa y ha abierto una investigación. Si bien no confirmó los motivos de esta suspensión, admitió haber trabajado con Randstad y aseguró que los detalles publicados eran "muy preocupantes".

La compañía también mantiene que explicó a todos sus investigadores que debían ser transparentes a la hora de contactar con las personas que participarían en el estudio.

En el reportaje del Daily News se acusaba a la subcontratada de emplear a personas sin techo porque era más difícil que denunciasen la situación y de emplear técnicas engañosas para que no supiesen la verdadera finalidad del estudio.

Así, en algunos casos se les habría dicho a estas personas que se trataba de una aplicación parecida a Snapchat o que únicamente necesitaban jugar con el teléfono unos minutos para recibir su vale.

Por el momento Google no ha suspendido el programa de forma definitiva, sino únicamente mientras lleva a cabo la investigación. Randstad, por su parte, no ha realizado comentarios al respecto.