Demoran al informático Javier Smaldone por la filtración de datos de la Policía

Se trata de uno de los denunciantes de las irregularidades en el sistema del voto electrónico y las falencias del Gobierno en seguridad informática

Mientras la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría consideraba necesario que la Justicia penal investigue la contratación de la empresa Smartmatic para el escrutinio provisorio de las próximas elecciones nacionales, una comitiva de la Policía Federal demoró durante unas horas al especialista informático Javier Smaldone.

Se trata de uno de los denunciantes de las irregularidades en el sistema del voto electrónico y las falencias del Gobierno nacional en materia de seguridad informática.

El motivo de la detención fue investigarlo por compartir en Twitter información que ya habían publicado otros usuarios del caso conocido como "La Gorra Leaks", una filtración de archivos secretos de la Policía Federal.

Según fuentes judiciales Smaldone (en la foto) es investigado por haber retransmitido la información filtrada. Por eso, además de detenerlo y luego liberarlo, le secuestraron su teléfono móvil y su computadora, entre otros elementos personales.

En la misma situación estuvo el doctor en ingeniería informática, Alfredo Ortega, quien también había insistido en señalar "las debilidades y falencias del actual sistema de boleta electrónica, seguridad informática y hacking ético".

La causa se inició por una denuncia de la Policía Federal y recayó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez. Cuando ocurrió la filtración, el propio Smaldone se desmarcó de los hechos.

"NO (sic), no descargué ni vi absolutamente nada del material. No están los tiempos como para exponerse y dar excusas para que te pateen la puerta y te secuestren tus herramientas de trabajo", escribió en su cuenta de twitter @mis2centavos.

Smaldone había advertido a Bullrich que "intente ponerse a la altura de las circunstancias, y no aproveche esto (que es gravísimo) para uno de sus payasadas mediáticas filmando la detención de perejiles y escrachándolos en Twitter con foto y DNI".