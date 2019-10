El Vaticano apela a la tecnología para captar a los jóvenes

El dispositivo cuesta 109 dólares y está conectado a la aplicación "Click to Pray eRosary", que está diseñada para ayudar a los usuarios católicos

El Vaticano lanzó un rosario "inteligente" para rezar con el que confía a traer hacia la fe católica a los jóvenes. Este rosario tecnológico, bautizado como "eRosary", es un dispositivo electrónico en forma de pulsera que se activa haciendo la señal de la cruz.

El dispositivo cuesta 109 dólares y está conectado a la aplicación "Click to Pray eRosary", que está diseñada para ayudar a los usuarios católicos a rezar por la paz mundial y seguir el evangelio.

Un rosario tradicional sirve para ayudar a la oración y la meditación, y con sus cuentas se sigue la progresión de las oraciones. El rosario digital permite a sus usuarios elegir entre tres formas de rezar: el rosario estándar, un rosario contemplativo o el rosario temático.

Cada pulsera está formada por 10 cuentas de ágata negra y hematita, además de una cruz de metal que detecta el movimiento. Para utilizar este rosario hay que descargar la aplicación Click to pray, que ayuda a rastrear el progreso de un usuario y contiene explicaciones visuales y sonoras del rosario.

"Este proyecto reúne lo mejor de la tradición espiritual de la Iglesia y los últimos avances del mundo tecnológico", explican en un comunicado los responsables de la aplicación Click to Pray.

En su web explican que el eRosario "te ayuda a estar más involucrado en tu oración diaria rezando el rosario por la paz en el mundo. Con la ayuda de la aplicación puedes rezar el rosario guiado por contenidos audiovisuales especiales.

La compañía tecnológica con sede en Taiwán, GadgTek, ha sido la encargada de desarrollar este dispositivo, que es resistente al agua y compatible con teléfonos inteligentes Android e iOS.

Esta no es la primera vez que la Iglesia Católica ha intentado atraer a los jóvenes con tecnología, pues en 2018 un grupo evangélico católico ya lanzó "Follow JC Go!", Una versión cristiana de la exitosa aplicación de juegos Pokemon Go.