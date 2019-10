WhatsApp: un truco para que nadie sepa que escuchaste un audio

Cuando tenemos una conversación por WhatsApp, algunas veces no queremos que la otra persona se entere que ya escuchamos un audio. Para ello, existe un truco para evitar el doble check azul cuando se envía un audio a otra persona o cuando recibimos uno.

En los ajustes no aparece ninguna forma de configurar la aplicación para evitar que el emisor de un audio sepa que lo hemos escuchado. Sin embargo, hay un truco con el que se puede conseguir.

Lo primero a tomar en cuenta es que no se debe reproducir el mensaje. Una vez que se reciba el audio, hay que reenviarlo a nosotros mismos. Sólo hace falta pulsar sobre el audio y saldrán varias opciones, entre las que se encuentra la de "reenviar", que es la que debemos seleccionar.

Una vez hecho esto, debemos enviarnos el mensaje, lo cual solo es posible si guardamos nuestro propio número dentro de los contactos del celular, para abrir una conversación con nosotros mismos.

También se puede hacer creando un grupo en el que seamos el único participante. Tras reenviarnos el mensaje a nuestro propio chat, podremos escucharlo allí sin problema. Mientras que no reproduzcamos el audio en la conversación que hay abierta con quien lo ha enviado, esa persona no sabrá si se ha escuchado o no.