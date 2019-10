Qualcomm explica sus planes para expandir sus chips fuera de los móviles

El fabricante presentó en conjunto con la compañía tecnológica china Lenovo la primera computadora con tecnología 5G del mundo

En marzo de este año Montblanc lanzó el primer reloj inteligente (smartwatch) de lujo con tecnología Qualcomm. El procesador Snapdragon Wear 3100 le permite a los usuarios de iOS y Android disfrutar de la mejor experiencia en conectividad en relojes inteligentes.

Los 3100 de Qualcomm son procesadores de última generación, basados en un nuevo sistema que le permite una mayor duración ya que extiende la vida útil de la batería cuando se utiliza simplemente como un reloj de pulsera. Es el procesador ideal para aquellos amantes de los deportes, dado que -por ejemplo- permite medir las pulsaciones mientras se realiza ejercicio.

La plataforma 3100 posee tres procesadores, de los cuales dos trabajan a máxima potencia durante el 5% del tiempo que la persona lo usa en modo interactivo, y que le da una autonomía de hasta ocho horas usándolo para funciones tecnológicas como puede ser medir el ritmo cardíaco mientras las personas practican deportes, o realizan una maratón.

Además, el Wear 3100 incluye un tercer procesador que se encarga de una multitud de tareas que requieren de muy poca potencia de procesado, lo que alarga la batería del dispositivo en reposo. Una prestación muy importante que permite una duración, en modo reloj, de una semana sin la necesidad de cargarlo.

A su vez, en junio presentamos en conjunto con Lenovo la primera computadora con tecnología 5G del mundo. Esta colaboración entre los líderes de la industria introdujo una nueva generación de PC Always On, Always Connected, que están diseñadas para brindar los beneficios del tejido de conectividad unificado hecho posible por 5G.

El proyecto se basa en la plataforma informática Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, y es la primera plataforma del mundo de 7 nm diseñada, específicamente, para PC que ofrece conectividad 5G.

La plataforma de cómputo móvil Snapdragon 850 brinda las principales características de los teléfonos inteligentes a la PC y está diseñada para permanecer conectada a LTE -o Wi-Fi- (al igual que lo haría un smartphone con tecnología 5G) para que los usuarios puedan recibir notificaciones y sincronizar sus datos.

(*) Director de Ventas de Qualcomm para América latina.