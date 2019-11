"En Argentina es posible desarrollar tecnología de calidad internacional"

Según el jefe de Ingeniería de Producto y Aplicaciones de Furukawa, la expectativa para los próximos años es que siga siendo un sector muy dinámico

"Todos los países necesitan proveerse de tecnología y, para eso, deben decidir si producirla localmente o importarla. Se trata de una decisión estratégica, está demostrado que en Argentina es posible desarrollar tecnología de calidad internacional que compita con las mejores empresas del mundo y exportar esta producción de alto valor agregado", afirmó Denys de Souza Scheiner, jefe de Ingeniería de Producto y Aplicaciones de Furukawa Electric, uno de los mayores fabricantes globales de infraestructura de redes de comunicación y energía.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Souza Scheiner, cuya empresa tiene una fábrica de cables ópticos en la localidad bonaerense de El Pato, analiza la situación del negocio tecnológico en la Argentina.

-¿Cómo se encuentran las empresas argentinas, el Estado en sus diferentes niveles y los profesionales en relación a la adquisición y adopción de hardware, software e infraestructura de redes respecto al resto de América latina?

-Vivimos un punto de inflexión en el desarrollo de la economía digital en América Latina, con progresos que configuran una región que avanza a velocidades tecnológicas muy diferentes.

Por una parte, en varios países, luego de décadas de implementación de estrategias y políticas de apoyo a la difusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), podemos afirmar que éstas tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, la inversión tecnológica, la estructura productiva y el comportamiento de las empresas y los consumidores.

Principalmente Argentina en relación a la adquisición y adopción de hardware en conjunto con software e infraestructura de redes, se encuentra atravesando la denominada economía digital, como una fuerza crucial para impulsar el cambio estructural, para citar un ejemplo la infraestructura tecnológica del sector bancario ha representado más de 25% de la inversión total de Argentina, convirtiéndolo en el segmento líder en esta métrica.

Aunque que siempre hay un tiempo de aceptación de dichas soluciones, porque son nuevas, con algunos "features" novedosos, etc, la expectativa para los próximos años es que siga siendo un sector muy dinámico, el sector financiero, en especial los bancos, está en pleno proceso de transformación.

-En caso que exista un atraso tecnológico, ¿cuáles son los segmentos (hardware, software y redes) de mayor atraso? ¿Y cuáles son sus causas?

-El país está a la altura de los avances tecnológicos de Latinoamérica, pero no alcanza con destinarle un % importante del PBI para invertir en infraestructuras de redes y tecnología, lo que se traduciría en un gran empujón para la economía.

Estos resultados no son azarosos y tienen una razón de ser. Todos los países necesitan proveerse de tecnología y, para eso, deben decidir si producirla localmente o importarla. Se trata de una decisión estratégica, está demostrado que en Argentina es posible desarrollar tecnología de calidad internacional que compita con las mejores empresas del mundo y exportar esta producción de alto valor agregado, aumentando la competitividad internacional de nuestro país, generando lazos con el mundo y abriendo las puertas a otros productos y servicios locales.

-¿Cuáles son los segmentos de mercado (corporaciones, Estado, pymes, profesionales) más afectados por este atraso?

-En sí la tecnología atraviesa todos los segmentos de mercado, obviamente con distintos grados de profundidad, pero el desafío y la necesidad de hacer "un esfuerzo" para eliminar la brecha digital es el punto de partida para todos, porque se sabe que dichos retrasos generan dificultades muy importantes en la operación de una empresa, independientemente de su tamaño, que seguramente podrán estar quitándole una parcela significativa de su competitividad.

-¿Cuáles son los impactos de este atraso en las empresas, el Estado y los profesionales? Por ejemplo, menor productividad, pérdida de mercados en el exterior.

-Hay un impacto directo sobre la manera en que la revolución tecnológica será aprovechada en la región, además de permitir y motivar el acceso a la información, una vez que, la infraestructura tecnológica es una de las mejores inversiones que se puede planificar en una política pública. No obstante, no cabe dudas que se podrán generar bajas importantes de productividad, competitividad, etc.

-¿Cómo se puede recuperar este atraso? ¿Qué medidas se deberían adoptar?

-Es importante planear y evaluar las acciones y bondades a lo largo del tiempo, una vez que, muchas veces se busca una baja inversión con retorno de corto plazo sin tener en cuenta todas las bondades de corto, mediano y largo plazo, como por ejemplo, el impacto en la competitividad de la empresa, rendimiento de los procesos internos, satisfacciones de los involucrados por tener mayor agilidad en actividad diaria, la utilización de soluciones y tecnología a prueba de futuro, etc. Así es importante tener una mirada micro, pero sin olvidarse del macro.