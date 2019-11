En tres días, más de 550 comercios participan del CyberMonday en la Argentina

Son 113 las empresas que se suman, por primera vez, al evento de ventas por Internet más importante. CACE comparte todas las marcas que formarán parte

En la octava edición del Cybermonday, más de 550 marcas participarán del evento de ventas online más importante del país, al cual este año se sumaron, por primera vez, 113 compañías.

Del total de ellas, 115 son empresas radicadas en el interior del país, entre las que se destacan la provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Tucumán, entre otras plazas.

Las categorías disponibles serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

"Estamos muy ansiosos por esta octava edición, donde tantas empresas se suman para ofrecer a los usuarios grandes oportunidades de descuentos y promociones para comprar online. Estos eventos facilitan a los consumidores la posibilidad de comparar precio y elegir la mejor opción entre estas marcas líderes del mercado. Para estar alerta a estas oportunidades, desde CACE siempre sugerimos registrarse en el sitio oficial de CyberMonday (www.cybermonday.com.ar) y suscribirse a las notificaciones para recibir todas las novedades desde las 00 hs de lunes y durante todo el evento", recomienda Alberto Calvo, Presidente de la CACE, según América Retail.

Entre las tiendas online más importantes de la Argentina que participan de la acción, se encuentran:

Adidas; Almundo; Aloise; Arredo; Assist Card; BedTime; Belmo; Cablevision Fibertel; Carrefour; Cetrogar; Compumundo; Dafiti; Despegar; Dia Online; El Dormilón; ElectroOfertas; Falabella; Farmacity; Frávega; Garbarino; GPSfarma; Groupon; Grupo dietrich; Hendel; iúnigo; La Anonima Online; La Cardeuse; La Roche Posay; Linio; Megatone; Mercado Libre; Mimo&Co; Montagne; Movistar; Musimundo; Netshoes; OVERHARD; Perfumerías Juleriaque; Personal; Samsung Argentina; Simmons; Sodimac; SommierCenter; Tuenti; Turismocity; Universal Assistance; Vichy; y Whirlpool.

Otras empresas participantes son:

47Street; A2 PIGMENTS; ABA Gas S.A; Admit One; Advanced; Aerolíneas Argentinas; AFASHOP; Agrupate; aibild.com; ALCOSTOCALZADO.COM; ALPINE SKATE; AMA Hogar; American Express; AMPHORA; Amsterdam Love Store; Ansilta; Answer Seguros; ANTA; ApuShop; ArgSale; Aseguratuviaje.com; Assist-Med; ativiajes.com; Atma; Atrapalo; Auto Special; Avantrip; Avon; AYRES; AyS Distribuciones; Baby Cottons; BabyBam!; BAIRES 4; Banghó; Barbershop.com.ar; Batistella; Bazhars; Beauty Market; Beclot Beauty Store; Benito Fernandez; Bensimon; Best Day; BGH; Bicper Banda; Bidcom; Bigbox; Billabong; y Blaisten.

Sigue el listado con:

Blanco Store; blanco tritel; blaquè; Bluemarket; BOATING; BocaShop; Bodega Chakana; Bodega Lagarde; Bodegas Bianchi; Bolivia; BOOST; Bourbon; BRIGANTI; Bringeri Hogar; Broer; Bubba Bags; Buquebus; Burgués; Calzetta Neumáticos Sa; Camus Electronica; Candiluz; Cardon; Carefactor; Carestino; Caro Cuore; CARTAN; Carter’s; Casa Del Audio; CASA SILVIA; Casalta; Castillo; CECCHINI; Central de Pasajes; Centro Medico Barman; Cepa de Vinos; Cheeky; Chelsea Sneakers; Chevrolet; Cinemark Hoyts; Clara Ibarguren; Clarín; CLASS LIFE; clickOn; CLUB BEBE; Club Cupón; Club LA NACION; Club Med; COCA-COLA; COLCHÓNBOX; COLCHONERIA IDEAL; Colchones Cannon; Colchones Gani; Colchones Piero; Colchones Suavegom; Colecciones LA NACION; Colonia Express; COMERCIAL CMP; Como Quieres; compañia del sol; Complot; Compulider; Compunera; Conoc; Coony Korean Beauty Lab;y Corfam.

Cotillón COTISHOP; Craft Society; Creciendo; Crocs; Crow; Daewoo; Dagostino Hogar; Damián Colombo Joyas; DATASOFT; DAYTONA; DC Shoes; Decomat S.A.; DelaOstia; Delfin Juguetes; Dellacasa; Delsey Paris; Demotores.com; Desiderata; DeSillas; Deturista.com; Deuñas.com; Devré; Dexter; DiabloSoy; Dietetica Callao; Diggit; DIGITAL SPORT SHOPPING ONLINE; Diplomatic Hotel; DIRECTV; Disco; Diseño & Estilo; Dispositivos para el cuidado de la piel; Distribelleza; Diviani GNC; Domadordeprecios.com; Dove; Dr Martens; Drinks & Co; DVIGI; Easy; Eclipsia Sex Shop; Ecomimitos; EDIFICOR; El Balcón; EL DON; El Galponazo de las Oportunidades; El Mundo del Juguete; El Trentino; Electro Point; Electronube; EMI SRL; EQUUS; ES DIVERTIDO; Espàcity; Estancias Chiripa; ESTELAR; Estilea; Etiqueta Negra; Eva Miller; Extasy Sex Shop.

Fabricantes de cortinas roller con venta online; Familia Bercomat; Famusic; Farmacia Cuyo; Farmacia Vassallo; Farmacias Central Oeste; Farmacias Del Plata On-line; Farmacias RED; Farmacias Selma; Farmaonline; Fava; FAZIO; Felfort; FERRARO; Ferreteria Central SRL; Ferretería El Sótano; Fila; Finca La Chamiza; Fiorani Free Shop; Foschia; Foster Viajes; Fotter Argentina; Furukawa Electric Latam; GAELLE; GameStation Argentina; Gamma Hogar; GARBARINO VIAJES; Garçon García; Gardenlife; GEPETTO ROPA PARA CHICOS; GMKT; GNC Live Well; Go Smart; Gola; GPSMUNDO.COM; Grimoldi; Grisino; Grupo Marquez; GUSPAMAR S.A.; HAVAIANAS; Herencia Custom Garage; Herramientas Equus; HEYAS; Hidrolit; Hiper Audio y Tv; HOLLYWOOD; HOME COLLECTION; HP Inc; HUNT Watches; ICANA – Instituto Cultural Argentino Norteamericano; ICBC Mall; IDEA HOGAR; Ideasenfoto.com; Indiastyle; Indusplast Piscinas; Insuma srl; INTERTURIS; Intex; Isadora; Jane Jones; JanSport.

JazmeenDeco; JB Lacroux Restoration French Style; Jessica Kessel; John L. Cook; Johnson & Johnson de Argentina SACeI; JUANITA JO; Jugueteria Pizzico; Jumbo; Just for Sport; Keter; Kevingston; Key Biscayne; Kinderland Juguetes S.A.; Klimber; Kosiuko; Kout; KULBART; L´Oreal Argentina; La Casa del Fitness; La Espumería; La Feria Online; La Franco; La Gaceta Shop; LA GACETA VIAJES; La Leopolda; La Martina; La Parfumerie; La Tienda Ferretera; Lacoste; Lancome; Las Margaritas; LATAM Airlines; Latin Assistance; Latindomo; LeCoq Sportif; LEGION EXTRANJERA; Leloir Beauty Store; Lenovo; Lentesplus.com; Levi´s; LG; Ligero; Lilis; LMS Premium Store; LNG Olivieri – Concesionario Oficial Volkswagen.

LOGITECH; LONGVIE; Los Reyes del Descanso; Loveafrica Bikinis; luciano marra; Lusqtoff; Luz de Mar; Macowens; Macro Baby; Magna Store; Maison Palou; Malmo Denim; Market Car; MARTINA DI TRENTO; Martínez Escalada S.A.; Más Visión Argentina; Mascota Vineyards; MATERIA; Mauro Sergio; Maxihogar; Mega Sports; Mercado Pago, MERLINO; MIA LORETO; MILABORIT; MISHKA; Momi Juguetería; Moov by Dexter; MoRPH; Motologik.com; Motorola; MuaA!; MUNDIGEA; Murillo; Musicalisimo; Naíma; Naldo; Nanoshop; Natalia Antolin; Natura Cosméticos; Natural Shop; Necxus; Nescafé; Nescafé Dolce Gusto; Nespresso Argentina; Nesquik; Nestle Nutrition; NETHOME; Neumáticos Pons; NEXON; NH Autopiezas; Nido; Noblex; Norauto; Novatech Store; NOVOGAR; Nucleo; Obras Acústicas; OCA.

Oh! My Bed Colchones & Sommiers; OKI REGALOS; Olivia D; OMINT ASSISTANCE; OneCLick; Open Sports; Openfarma; Oportutek; Óptica LOF; Oscar Barbieri S.A.; Owoko; Paco Garcia; Pardo; PARUOLO; PASTALINDA; Pato Pampa; Peabody; PedidosYa; Pedidosfarma; Perfumerías Pigmento; Perozzi e Hijo; PERRAMUS; Petrios Colchones y Sommiers; Peugeot Argentina; Philco; Philips; Pinturerías Miguel; Piñata; PLAN CHEVROLET; Planeta BB; Platinum Express; POL – Productores Online; Portsaid; Postventa Chevrolet; Potiers Home; Prestigio; Previsora del Parana S. R. L.; Princess Cruises; Prototype; Prüne; PUNTO 1; Punto Digital; Puppis; Pura; Quamo; Quica; Quiero Viajes; Quiksilver; Racing Club; Radio Sapienza; Raiders Jeans; RAIZ NEGRA; Rapsodia; Rapsodia Girls; Red Solei; Reebok.

REUSCH EXCLUSIVO; Revlon; Rex; RICKY SARKANY; RINGO; Rosen; Roxy; Sagitario; samsonite; Sanitarios Arieta; Sanitarios Campana; SANTACLARA; SAVERIO DI RICCI; SBS Liberia Internacional; Scandinavian Outdoor Shop; Seven Electronics; Seven Sport; Shopnow; SHOPPING VIAJES; SHOPPY; ShowSport; Siam; Simones; Simpleat; Skip; Smiles Argentina; Sodastream; SolarLine; Sonder; Sontes; SONY; SOPHIE Perfumería; SoyCuervo; Sporting; SPORTOTAL; Stanley PMI; STAPLES; StockCenter; STYLE WATCH; Su Ferreteria Online; Suavestar Colchones & Sommiers; Suma Hogar; Super MAMI en DinoOnline; Superga; Surbaby; Susana Balbo Wines; Swarovski; Sweet; System Basic; Tascani; Taverniti; TEC HOUSE; TeVeCompras; The Bag Belt; The Chemist Look; The Food Market.

Completan la lista:

The Net Boutique; Tienda BONVIVIR; Tienda Clic; Tienda Delta; Tienda FC; Tienda Nap; Tienda Naranja; Tienda Patrick; TiendaEXO.com; tiendamia; TiendaSoler Óptica; Tiendavirtual.com; TIJE Travel; TIOSOHOGAR; Todo Cocinas; Todo Maquinas; Todo Moda; Todogriferia; TodoMaq SRL; ToolNow; TOPMEGA; Topper; Torca; Tramontina; Trip; Trip Now; TTS Viajes; Tucci; Tucson S.A. Innovación y diseño para el hogar; UAR Rugby Store; ULS-STORE; Uma; Umbro; Un Mate; Universidad de Palermo; Universo Aventura; Valkur; Valkymia; Vea; Ver; Verdemas Uniformes Escolares; Viajes Falabella; viajobien.com; Viamo; Vieja Eddie; VIOLETTA COSMETICOS; Vip Store; Vitalcrops; Vitamina; Volalá; VOV JEANS; Wabro; Walmart Argentina; Wanama; Wanama Boys & Girls; Wandel Maquinarias; Woker; XL Extra Large; Yagmour; YOKOHAMA PALERMO