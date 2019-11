Nueva función permite ver contenido de Netflix en WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea ya permitía hacer lo mismo con audiovisuales de YouTube y Facebook. En qué teléfonos está disponible

La última actualización del servicio de mensajería, WhatsApp, presenta la posibilidad de consumir videos del servicio de streaming, Netflix, sin salir de la aplicación.



La misma solo se encuentra disponible en iPhone y solo permite ver los trailers de películas y series que se estrenarán en la plataforma.

Así como actualmente se puede ver videos de YouTube o Facebook sin salir de un chat, ahora se podrá hacer lo mismo con el mencionado servicio de streaming norteamericano.



Para activar esta modalidad, simplemente hay que compartir un enlace desde la aplicación de entretenimiento a través de la red social. De esta manera, aparecerá un video dentro del chat con el símbolo para reproducir el video.



Sin embargo, varios usuarios reportaron que esta novedad no funciona en todos los casos. Las pruebas realizadas muestran que solo funciona copiando el enlace de una serie a través del menú "Más información". En este apartado se encuentra tanto la opción "Title" y el código del contenido.



El sitio web Xataka reveló que se pueden compartir avances o capítulos pero que en el chat de iOS no carga la previsualización. La forma para realizarlo es justamente copiar el enlace desde "Title". Aunque se confirmó que todavía no funciona con todas las producciones.



Esta nueva actualización representa un paso insospechado para ambos servicios. El mismo deja la puerta abierta a la especulación para un posible nuevo desarrollo en conjunto en la utilización de ambos softwares.