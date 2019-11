DNI Digital: todos los pasos para poder tramitarlo y tenerlo en el celular

En el primer día se realizaron más de 1000 trámites. Se debe tener la aplicación en el teléfono y hacer un trámite personal para obtener la versión digital

Luego de que el Gobierno anunciara el lanzamiento del DNI en su versión digital, y de que se habilitara la plataforma para descargarlos a partir de la madrugada de hoy, el Registro Nacional de las Personas señaló que se produjeron más de 1000 descargas a lo largo del día.



En este sentido, el actual DNI Digital puede ser obtenido por todos aquellos ciudadanos nativos argentinos con más de 14 años de edad y por extranjeros con residencia temporal o definitiva. Por el momento, se conoce que este tipo de documento se complementa con su versión tarjeta y que es muy fácil de obtener.



Siguiendo esta línea, para poder tramitarlo solo es necesario tener un smartphone, correo electrónico, la aplicación pertinente en el teléfono y una cuenta generada en la plataforma Mi Argentina; sin embargo, es necesario hacer un trámite presencial para poder obtener su versión digital.



Según informaron desde el Renaper, es necesario dirigirse previamente a un Registro Civil CGP o consulado para poder gestionar el nuevo DNI, sin necesidad de tener que pagar un cost oadicional.



"Estamos muy contentos de comenzar a implementarlo, es un beneficio para los ciudadanos fundamentalmente porque lo van a tener en el día y lo van a poder portar de forma cómoda y segura. Este es un paso más dentro del ecosistema digital que viene desarrollando el Estado en materia de identidad para poner todos nuestros desarrollos tecnológicos al servicio de los ciudadanos", aseguró Juan José D´Amico, director del Renaper.

Algunos datos a tener en cuenta

-El actual DNI Digital no puede ser utilizado para votar ya que la Cámara nacional Electoral aun no lo contempló en la legislación pertinente.



-Cuenta con una clave numérica que permite que el DNI sea único e irrepetible



-Funciona en smartphones que posean sistemas dispositivos Android y iOS



-En caso de extravío o robo del teléfono, se sugiere bloquear el equipo y hacer la denuncia al *910. Por otra parte, se recomienda dirigirse hacia una sede de Renaper para hacer la denuncia. También se puede hacer el reclamo desde la plataforma Mi Argentina.



-No se puede abrir el DNI desde otro dispositivo móvil, ya que este es intransferible. Paralelamente, no es necesario contar con conexión a Intenet para poder utilizarlo.