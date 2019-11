Microsoft prueba integrar Gmail, Google Drive y Calendar a Outlook

Microsoft tiene una plataforma robusta de correo electrónico con Outlook, pero no tiene la riqueza de productos y popularidad de la G Suite y Gmail de Google.

La empresa cofundada por Bill Gates planea integrar de lleno a Gmail, Google Drive y Google Calendar en su cliente de correo web Outlook.com.

El usuario de Twitter Florian B llevó al dominio público el inicio de algunas pruebas a un grupo reducido de usuarios de Outlook, donde todo el poder de Google se suma a la interfaz de Microsoft:

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q