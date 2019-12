WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos móviles en 2020

A partir del 1 de enero de 2020, no será compatible con algunos celulares por una cuestión de obsolescencia, pero también por seguridad

WhatsApp es una aplicación fundamental para cualquiera que tenga un "smartphone", de ahí que te puedas agarrar un buen disgusto cuando se cae y no funciona. Y llegado 2020, dejará de funcionar en algunos modelos de móviles, así que mucho cuidado con dar por hecho la compatibilidad.

A partir del 1 de enero de 2020, WhatsApp ya no será compatible con algunos teléfonos por una cuestión de obsolescencia, pero también por seguridad. Aunque ya avisaron hace meses, la fecha se aproxima y no está de más recordarlo.

Los móviles que WhatsApp deja atrás, por la versión del sistema operativo que usan, son muy antiguos, por lo que no deberías tener problema. Este movimiento de la compañía puede hacer más daño en países en desarrollo, donde cambiar de teléfono es algo mucho más costoso y no se hace tan a menudo.

Según la información emitida por WhatsApp a través de su página web oficial, los usuarios con teléfonos Android cuya versión sea la 2.3.7 o inferior ya no podrán usar la aplicación.

Te puede interesar Un algoritmo "lee" lo que sintió Cristina Kirchner al saludar a Macri: qué emociones reveló

A su vez, los iPhone que tengan iOS 8 o una versión anterior, tampoco serán compatibles con WhatsApp en adelante. Y, por último, todos los teléfonos que utilicen el sistema operativo Windows Phone también se pueden ir despidiendo de WhatsApp.

A su vez, la empresa ha hecho públicos también los móviles que seguirán teniendo soporte oficial de WhatsApp con las próximas versiones. Si tienes un móvil con Android, WhatsApp funcionará siempre y cuando cuentes con una versión del sistema operativo 4.0.3 o posterior. La más actual, es Android 10.

Si lo que tienes es un iPhone, WhatsApp funcionará en todos los modelos que tengan instalado por lo menos iOS 9 o una versión posterior. La más moderna, es iOS 13.

WhatsApp también seguirá disponible en algunos modelos de teléfono con un sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, entre los que se incluyen JioPhone y JioPhone 2. Pero esto no debería preocuparte mucho, pues son sistemas operativos que no se usan.

Si no tienes claro que tu teléfono tenga una versión u otra de Android o de iOS, siempre puedes comprobarlo en sus ajustes. Si eres un usuario de teléfono Android y quieres saber cuál es su sistema operativo debes seguir los siguientes pasos.

En primer lugar accede al menú de "ajustes". Una vez dentro tienes que seleccionar el apartado de "acerca del teléfono" (el nombre de esté menú puede variar ligeramente en función de la versión de Android con la que cuentes pero siempre será similar) y a continuación nos mostrará la versión del sistema operativo que tenemos instalado en nuestro teléfono movil.

En el caso de los usuarios que cuenten con un teléfono fabricado por Apple los pasos a seguir son estos. Busca el menú de "ajustes" en tu iPhone. A continuación, selección la opción de "general". Una vez dentro de esa casilla haz click sobre "seleccionar información". Una vez dentro de este menú podrás consultar la versión de iOS que tienes instalada para saber si podrás seguir disfrutando de WhatsApp en tu iPhone.

En caso de que tu móvil sea uno de los que se quedará sin WhatsApp durante los próximos meses, lo primero que debes intentar es actualizar el sistema operativo. Si lo consigues, habrás logrado una importante prórroga de, al menos, un año.

Sin embargo, esto no siempre es posible en todos los móviles del mercado, incluidos los iPhone. En este caso, salvo que quieras estar buscando versiones adaptadas de WhatsApp, que no siempre existen o que pueden suponer un riesgo de seguridad, nos tememos que no te queda otra que comparte un nuevo móvil.