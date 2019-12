Emprender en tecnología, un doble desafío para las mujeres

Hay planes para incentivar que más mujeres elijan profesiones vinculadas con IT, entendiendo que lo importante es el conocimiento de la persona

Cuando comencé a estudiar ingeniería hace más de 20 años éramos el 3% mujeres, de modo que nada del contexto era entonces favorable para una mujer; tanto la sociedad en general como los profesores se dirigían al grupo "olvidando" y pasando por alto que había mujeres en él. Por mi forma de ser quizás no me afectó gravemente, pero la realidad es que no es una situación cómoda para ninguna mujer.

En el ámbito laboral también, la tendencia era que el hombre ganase más, y como mujer tenías que demostrar tu capacidad y aptitudes todo el tiempo, para luego tener que luchar para lograr que se reconozca tu lugar.

Incluso me ha pasado que al volver de una licencia por maternidad, tuve que volver a demostrar "que yo podía" y "ganarme" nuevamente ese espacio y el reconocimiento, a pesar de estar formándome años en el puesto con mucho éxito. No fue fácil el camino en el mundo empresarial.

Claramente como sociedad estamos en evolución en este sentido. En los años en los que yo comencé, una mujer en el ámbito tecnológico debía demostrar doblemente su capacidad, aptitudes y su liderazgo para desarrollarse en esa área.

Te puede interesar Un algoritmo "lee" lo que sintió Cristina Kirchner al saludar a Macri: qué emociones reveló

Hoy hay planes para incentivar que más mujeres elijan profesiones vinculadas con IT, entendiendo que lo importante es el conocimiento de la persona, independientemente del género.

De todas maneras las cifras aún son muy desfavorables: según datos de Cámara Argentina del Software (CESSI) solo el 26% de los talentos del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) son mujeres. Respecto a los puestos que ocupan, los resultados reflejaron que en el 32% de los directorios de las empresas existe al menos una mujer.

Creo que el problema sigue siendo la cultura y desde edades tempranas. Aún no se fomenta lo suficiente que las niñas estudien y se desarrollen en tecnología, aún faltan más modelos de mujeres que se desempeñen en estas áreas, falta inspiración. Es muy común el error de creer que la mujer no puede interesarse o no tiene una facilidad "natural" para carreras vinculadas con la electrónica o la programación.

Por otro lado, pareciera que todavía en las familias tienen mucho peso los estereotipos de género: festejan más que la mujer decida volcarse a carreras tradicionales vinculadas con la mujer en su rol de madre, es decir, que se complemente con el cuidado de los niños, por ejemplo, carreras vinculadas a la educación.

Si encima le sumamos el factor emprendedor, el desafío se vuelve doble. Sólo el 33% de las mujeres en la Argentina integran el universo de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés). Los datos surgen de un relevamiento sobre emprendedoras que presentó el IAE Business School de la Universidad Austral. Tampoco tenemos demasiados "role models" de mujeres emprendiendo. Para quienes deciden tener una familia, la vida emprendedora puede parecer incompatible.

Cuando me lancé a emprender, el principal desafío fue el inicio, ya que antes de poder dedicarme por completo a mi emprendimiento tuve dos trabajos durante años, lo que significó un gran esfuerzo tanto para mí, como para toda la familia, ya que utilicé vacaciones, fines de semana y noches.

En definitiva, siendo mujeres, emprender en tecnología no es sencillo y el camino está lleno de desafíos que vas superando y aprendiendo que te llenan de satisfacción.

Estoy convencida, y lo comprobé conociendo a otras mujeres emprendedoras de la industria, que la mujer tiene un plus muy grande que se necesita para emprender, la fuerza que te da la convicción de poder y querer lograrlo, la perseverancia, ese "motor para poder con todo" al servicio de hacer realidad nuestros sueños.

(*) CEO y fundadora de Facturante.