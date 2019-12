Twitter quiere descentralizarse y que cualquiera pueda crear su propia red social

Twitter ha creado un equipo de cinco desarrolladores para que creen un estándar de código abierto para redes sociales, según ha anunciado Jack Dorsey, director ejecutivo de esta red social. La

idea es la misma que está detrás de otras redes sociales descentralizadas como Mastodon, y lo mismo que sucedió en su día con el correo electrónico, que no es propiedad de nadie.

En la práctica, esto quiere decir que en lugar de ser una única compañía la que tenga el control exclusivo de una red social, cualquiera pueda crear la suya propia, del mismo modo que muchas personas y empresas ejecutan sus propios servicios de correo electrónico, ya que este se basa en estándares abiertos sobre lo que no hay ninguna patente.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. ????