¿Cómo se llama la nueva consola de Microsoft? La respuesta te sorprenderá

Será la más potente jamás creada; en cuanto a potencia gráfica, multiplicará por dos la de Xbox One X. Se desconoce la fecha de lanzamiento exacta

La nueva generación de consolas de Microsoft se llamará simplemente Xbox. Durante la gala de los The Game Awards 2019 celebrada en Los Angeles la semana pasada, la compañía presentó la Xbox Series X, que será solo uno de los modelos disponibles para la nueva generación.

Durante la entrega de premios, Microsoft solo mostró esta consola y no concretó si se trataba de un único modelo. Un representante de la compañía ha confirmado al medio especializado en negocios Business Insider que Series X será solo un modelo, que se podrá complementar con otras opciones.

Microsoft aún no ha informado si trabaja en distintas consolas para la nueva generación, aunque los rumores apuntan a un doble lanzamiento: una consola más potente que ocuparía el lugar de la Xbox One X y una maquina más barata que sustituiría la Xbox One S.

Según el máximo responsable de la división de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, Xbox Series X será la consola más potente jamás creada; en cuanto a potencia gráfica, multiplicará por dos la de Xbox One X. Se desconoce la fecha de lanzamiento exacta, aunque llegará a finales de 2020.