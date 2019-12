YouTube Music añadió nuevas "playlists" personalizadas similares a Spotify

A diferencia de lo que hacen otros servicios de streaming enfocados en la música, el servicio de Google sacará datos históricos de su propio servicio

YouTube Music lanzó tres nuevas listas de reproducción personalizadas para sus usuarios. Tal como sucede en Spotify, las "playlists" se crearán de manera automática en base a los hábitos de escucha de los usuarios y serán presentadas YouTube Music de manera personalizada para todos sus sus suscriptores.

De acuerdo a lo informado por la empresa a iProfesional en un comunicado, estas playlists se llamarán "Discover Mix", "New Release Mix" y "Your Mix". "Discover Mix" tendrá un funcionamiento parecido al "Descubrimiento Semanal" de Spotify, en el sentido que buscará mostrarle a los usuarios nuevos artistas y música que les podría gustar, incluyendo novedades de artistas que escucharon antes y material que quizás no conocían.

Te puede interesar JP Morgan crece en la Argentina y contratará a 400 personas en 2020

Sin embargo, a diferencia de lo que hacen otros servicios de streaming enfocados en la música, YouTube Music sacará datos históricos de su propio servicio y también de YouTube para crear la lista. Además, mientras el "Descubrimiento Semanal" de Spotify consta de 30 canciones y se actualiza cada lunes, la playlist de YouTube tendrá 50 temas y se actualizará los miércoles.

Como sugiere su nombre, "New Release Mix" ofrecerá a los usuarios los últimos lanzamientos de su artistas favoritos y algunas selecciones que YouTube Music cree que les podrían gustar. Esta playlist se actualizará a medida que salgan nuevos temas y no en un día determinado de la semana.

"Your Mix" es una playlist compuesta con las canciones y artistas favoritos de los usuarios que cambiará un poco a lo largo del tiempo para mantener el factor novedad. Estas tres listas de reproducción ya están disponibles en YouTube Music (tanto en la web como la app) en la sección "Mixed for you".