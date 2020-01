Nobile asume como CEO de Telecom y termina el "doble comando": cuál es la estrategia para que la empresa crezca más rápido

Aunque debuta en el cargo, conoce en profundidad el día a día de la compañía. Hora de marcar su impronta en un nuevo contexto político y económico

La continuidad de la nueva era ya inició su nueva etapa en Telecom. Parece un juego de palabras pero no lo es. Vía streaming, uno de los canales comunicacionales habituales que se usa en la compañía, Roberto Nobile asumió hace unos días como nuevo CEO de la compañía de telecomunicaciones más grande del país luego de que su antecesor, Carlos Moltini, se despidiera por la misma vía.

La nueva etapa en la operadora coincide con el cambio de gobierno que todavía no ha dado demasiadas señales respecto de qué política seguirá en materia de telecomunicaciones.

La única definición la dio el presidente Alberto Fernández quien, antes en campaña indicó que nunca estuvo a favor de la Ley de Medios y luego de ganar las elecciones proclamó querer "una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder".

En este contexto es que se inicia la nueva etapa en Telecom. Nueva y no tanto. ¿Por qué? Porque Roberto Nobile y Carlos Moltini conformaron, desde la fusión entre Telecom y Cablevisión en 2017 un "doble comando" exitoso al frente de la empresa "donde no era posible que las decisiones se tomaran de manera individual. Lo hacían siempre de manera consulta", reveló una fuente cercana al devenir diario de la operadora.

¿Habrá diferencias ahora? Si bien Moltini continuará en la compañía, como director, en un movimiento similar al que efectuó su antecesor, Germán Vidal, el día a día será diferente. Y tal vez pase por ahí la diferencia. "Roberto Nobile tendrá que marcar su nueva impronta", agregó la fuente.

Ya como nueva cara visible de la mayor operadora de telecomunicaciones del país el ejecutivo se manifestó por primera vez. "Es un honor y un gran desafío para mí asumir la conducción de Telecom Argentina en un período de consolidación de nuestro liderazgo como compañía convergente de telecomunicaciones y entretenimiento. Período que al mismo tiempo se caracteriza por los profundos cambios que implica nuestra evolución hacia la transformación digital", dijo el propio Nobile en su declaración como CEO a través de un comunicado.

"Este camino incluye no sólo la integración y renovación de procesos y aplicativos para mejorar y ampliar los servicios convergentes y el vínculo con todos nuestros clientes. También estamos avanzando en lograr mayor eficiencia en la performance de nuestra red fijo -móvil con foco en la conectividad de ultra banda ancha; y en el cambio cultural interno que nos permitirá acompañar los objetivos del negocio convergente", amplió.

El ejecutivo anticipó que durante 2020 los esfuerzos de la compañía continuarán concentrados en Flow, la plataforma de contenido que integra ya no sólo a las señales tradicionales de la televisión por cable sino también a los servicios de streaming como Netflix y Youtube.

En este sentido, el ejecutivo sostuvo que también se concentrarán en "el desarrollo de nuevos negocios de la mano de tecnologías de punta como IoT, inteligencia artificial, machine learning y big data".

Entre tendencias y nuevas audiencias

Durante 2019 Flow se posicionó fuerte en el mundo del entretenimiento. No sólo se convirtió en el sponsor oficial de la Liga Profesional de Videojuegos (LVP) Master Flow sino que, además, fue otro de los auspiciantes de peso del Argentina Game Show Coca Cola for me.

En ese espacio, la compañía mostró pruebas del funcionamiento de las futuras redes 5G con Personal y Huawei a través de entretenimiento inmersivo en realidad virtual. Los visitantes pudieron experimentar en un juego de realidad virtual las velocidades de navegación que habilitará esta tecnología.

Para cerrar el año, la marca Flow volvió a estar presente en el mundo de los e-sports al ser el sponsor oficial del Battle Royale de Fortnite. Con esto, la compañía mostró la intención de apostar decidicamente al mundo de los e-sports donde se encuentran hoy las nuevas audiencias.

A esto se suma que hace apenas algo más de 10 días, la empresa comenzó a ofrecer Flow Pass un servicio que permite a los clientes de Personal con abono fijo y planes de 5 GB y 8 GB acceder a los contenidos de Flow desde su móvil y sin descontar datos de su plan. Se trata de una prestación que podrá ser usada durante 30 días corridos o hasta agotar los 10 GB de beneficio que se ofrece.

Nóbile asume con los resultados publicados del tercer trimestre 2019 de la compañía. En los primeros meses del año pasado, la operadora logró ingresos por $159.699 millones, un 10,2% menos que lo alcanzado en el mismo período de 2018.

Los ingresos por servicios móviles, que representan prácticamente un tercio de la facturación total de Telecom, "disminuyeron un 11,4% en términos reales. Esto fue principalmente por el efecto del ajuste por inflación al 30 de septiembre de 2019, lo cual fue compensado parcialmente por un incremento en el precio de los planes de servicios móviles", señaló la compañía en su balance, presentado en noviembre pasado.

Otro de los desafíos que tendrá el nuevo CEO será definir el cronograma de inversiones. Hace dos años, la operadora anunció su plan por u$s5.000 millones para el período 2018-2020, pero tras la devaluación de 2018 ese plazo se extendió un poco más. El mismo fenómeno ocurrido un año después volvió a postergar el cumplimiento de ese plazo inicial.

Sucede que el programa también está atado al bolsillo del consumidor y hasta que no se encuentre el equilibrio entre la facturación en pesos y las inversiones en dólares no habrá claridad sobre el tiempo que, al final, demandará ese plan inicial.

La trayectoria

La designación de Roberto Nobile al frente de la compañía, basada en su sólida trayectoria y experiencia se da en un contexto de profundas transformaciones y de alta competencia en la industria. Al mismo que tiempo ratifica la visión de la sociedad de continuar creciendo con foco en la calidad de servicio, liderazgo tecnológico e innovación permanente.

Con reconocida trayectoria en la industria, desde principios de 2018, Nobile tuvo a su cargo la subdirección general de Telecom Argentina, posición a la que fue promovido desde su puesto de COO que ocupaba desde 2016. En los 10 años en los que se desempeñó en Cablevisión, ejerció el cargo de COO primero y luego el de subgerente general.

En el año 1997 ingresó al Grupo Clarín, en donde ocupó posiciones de gran responsabilidad y relevancia, hasta el año 2006.

Comenzó su carrera en Arthur Andersen (hoy E&Y) en donde ocupó posiciones gerenciales en la unidad de Auditoría y Consultoría.

Posteriormente, en el año 1995, se unió a Honeywell, inicialmente en la operación en Argentina, para luego asumir como controller para el cono sur (Argentina, Brasil y Chile).

Roberto Nobile tiene 52 años y se graduó de contador público en la Universidad de Buenos Aires y recientemente ha cursado el programa de management avanzado (AMP) en la Harvard Business School. También realizó el Programa de Alta Dirección (PAD) del IAE. Es casado y tiene tres hijos.