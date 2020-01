Así triunfa una red social sin seguidores, y ni "me gusta" ni comentarios

VSCO es una plataforma para creadores de contenido que cuenta con 30 millones de usuarios, en su mayoría adolescentes atraídos por la posibilidad de expresarse libremente sin la presión de los "me gusta".

Sin pretenderlo, esta empresa (la sigla es por su nombre completo, Visual Supply Company) ha entrado en la lista de aplicaciones de moda que engancha a la Generación Z. Más del 75% de sus 30 millones de usuarios tiene menos de 25 años. Presume de lo que la diferencia del resto: en ella no hay ni seguidores ni "me gusta" ni comentarios.

Que no tenga esa presión social es lo que más atrae de VSCO y su principal ventaja respecto a otras plataformas donde los adolescentes comparten contenido y que se encuentran en el punto de mira por su asociación con problemas de ansiedad y depresión.

Fundada en 2011, lanzó su negocio de suscripción en 2017 y superó los dos millones de suscriptores en 2018, cifra que esperan duplicar en 2020. Tienen más de 20 millones de usuarios activos por semana y han recaudado 90 millones de dólares en dos rondas de inversión (series A y series B).

Greg Lutze, cofundador de VSCO, explicó al diario español El País: "Queríamos crear una plataforma de creadores para creadores, un lugar donde la gente pudiera crear y expresarse. Luego, con el tiempo, a medida que la comunidad crecía, nos dimos cuenta de que se estaban empezando a unir muchos adolescentes".

Según Lutze, los adolescentes "sienten que es un espacio donde pueden ser ellos mismos. A menudo dicen: 'Si quieres saber quién soy realmente, mira mi VSCO'. En la mayoría de redes sociales tienes que ser muy cuidadoso con cómo te muestras, es una visión manipulada de quién eres, más orientada a la marca personal. En VSCO no hay esa presión social de llevar siempre la ropa adecuada o comer la comida adecuada".

"Originalmente la gente se unía porque tenemos una muy buena herramienta de edición de foto. Eso ha cambiado en el último año y medio. Ahora vienen mayoritariamente por la comunidad", dijo el cofundador, quien admitió que esta avalancha de usuarios jóvenes los tomó "por sorpresa, aunque, si piensas en nuestra misión, tiene sentido. Queremos ayudar a todas las personas a enamorarse de su creatividad y proporcionarles las herramientas necesarias para poder desarrollarla, además de inspiración. La primera parte la proporciona la plataforma y la segunda la comunidad. También queremos ayudarles a conectar y ofrecer educación para mejorar sus creaciones. Nuestro prisma es un viaje creativo muy holístico".

¿Por qué no hay seguidores, comentarios o "me gusta" en VSCO? Lutze dijo que "la base de todo es la idea de que esas métricas de redes sociales no están realmente vinculadas a la creatividad y la expresión.Son un elemento añadido. Al principio tuvimos una conversación con un fotógrafo que nos contó que en otras plataformas solo comparte fotos de paisajes porque los retratos, que es lo que en realidad le gusta hacer, no consiguen suficientes clics. Escuchar eso fue decepcionante y triste. Pensamos que debíamos habilitar un espacio donde personas como él pudieran sentirse libres".

"El razonamiento es el mismo en el caso de los adolescentes. Muchos de ellos tienen miedo de publicar lo que quieren porque les preocupa no obtener suficientes ‘me gusta’. Para nosotros eso no tiene sentido. Cuando caminas por una galería no sacas una pegatina dorada del bolsillo para indicar que algo te gusta. Eso sería muy raro. Simplemente disfrutas de la foto, del proceso de aprendizaje del arte y, como artista, te diviertes creando. Queremos que las personas sepan que son geniales tal como son y que lo que están creando y compartiendo es genial tal como es", afirmó.

¿Cómo garantizarán la supervivencia de VSCO? Lutze reconoció que "nuestra comunidad está pidiendo nuevas formas de expresarse. Sabemos que les encantan las fotos pero que también quieren hacer videos, diseños y collages, y estamos creando herramientas que permitan hacerlo y combinar diferentes tipos de medios. También nos estamos asociando con Snapchat para lanzar nuevas lentes y filtros".