Google "mata" las "cookies" en Chrome: así afectará a tu privacidad y a los avisos en línea

La empresa puso en marcha Sandbox Privacy, para encontrar una fórmula alternativa que encontrase el punto de equilibrio entre el negocio y la privacidad

Google anunció que en dos años su navegador Chrome bloqueará todas las "cookies" de terceros. Safari (Apple) y Firefox (Mozilla), entre otros, ya lo hacen. Chrome es el navegador más utilizado del planeta.

El negocio principal de quien tomó esta decisión, sobre la cujal iProfesional informó en esta nota, en este caso es uno de los principales actores en lo que se refiere a la publicidad a nivel mundial.

"Es juez y parte", dijo al diario español El Confidencial Agustín Pérez, CEO de Sibbo Ventures, una consultora de herramientas publicitarias. "No da puntada sin hilo. No solo es un buscador o un navegador. Su negocio es el que es. Esto va a cambiar el ecosistema de nuestra industria, pero también del manejo y rastreo de la información personal. Por muy pequeña que sea su decisión, que en este caso no lo es, va a suponer un cambio de calado".

Criteo, uno de los gigantes de los anuncios personalizados, vio luego del anuncio cómo su cotización en bolsa pasase de 18,2 dólares por acción a 14,5. Para justificar esta decisión Google ha enarbolado la bandera de la privacidad. Aseguró que este cambio dará mayor control sobre los datos personales que comparte y acaban pululando de un lado a otro de la Red.

La empresa puso en marcha en 2019 Sandbox Privacy, una suerte de cajón de experimentación para encontrar una fórmula alternativa que encontrase el punto de equilibrio entre el negocio y la salvaguarda de la información personal.

"Creo que este es un movimiento de Google para defender sus intereses. Existía la percepción en el sector de que había que crear una identidad digital única para identificar a la gente y dejar atrás la fase de las 'cookies' y se han adelantado, siguiendo la estela de otros navegadores", analizó Pérez.

El movimiento genera sensaciones encontradas en un gremio que deberá acelerar un proceso de transformación que está desde hace tiempo sobre la mesa. Hay quien ve que lo que realmente traerá será una mayor cuota de poder en la industria publicitaria. Hay también quienes miran con recelo de que esto vaya a ser positivo para la privacidad.

"Soy desconfiada. Me resulta sorprendente cuando alguien que vive del negocio de los datos apela a esto para hacer cambios", explicó al mismo medio hispano Paloma Llaneza, abogada y autora de Datanomics.

Esta experta ve "positivo" que los datos que generamos al navegar vayan a estar de dejar "esparcidos" y "repartidos entre muchísimos brokers de datos" que se esconden tras la coletilla "de terceros" que acompaña a las "cookies".

"No tienes días suficientes para leerte todas las condiciones y políticas de uso. Y no sabes exactamente a qué se dedican. Desde el punto de vista del reparto de datos, va a haber muchas menos manos implicadas", dijo Llaneza, que dudó mucho de que Google haga esto porque su máxima y primordial preocupación sea "nuestra privacidad".