Google mostró videos privados de Google Fotos en dispositivos de desconocidos

Se trata de un error grave y varios de los afectados lamentan en sus redes sociales que la empresa del Silicon Valley no diese información antes

Google ha enviado un correo a varios usuarios afectados por un problema ya solucionado que hizo que al descargar sus datos desde Google Fotos algunos de sus videos se exportasen en el dispositivo de otro usuario, que podía verlos entrer sus archivos.

El error se produjo en algunas de las descargas realizadas entre el 21 y el 25 de noviembre del año pasado, si bien la compañía no lo había hecho público hasta ahora. Según publicó el diario digital 9To5Google, afectó únicamente a un 0,01% de los usuarios del servicio.

A pesar de que este fallo no llegó a todos los archivos (las fotos no se enviaron a otros dispositivos) y que el porcentaje es pequeño, se trata de un error grave y varios de los afectados lamentan en sus redes sociales que la empresa no diese información antes.

Google no ha especificado qué videos aparecieron en los móviles de extraños y se ha limitado a explicar en el correo enviado a los usuarios que sufrieron el fallo que "uno o más videos en tu cuenta de Google Fotos se vieron afectados por este problema".

Otra consecuencia de esta situación es que quienes descargaron sus archivos en este período pudieron obtener una copia de seguridad incompleta. El buscador ha recomendado borrar la anterior y solicitar una nueva.