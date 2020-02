El NIC ultima los detalles del sistema para iniciar la registración de los dominios .AR

A poco de iniciarse el proceso de registración de dominios de primer nivel .AR para cualquier interesado se realizan pruebas para facilitar la operatoria

Falta menos para el inicio de la registración de los dominios de primer nivel .AR previsto para el 27 de febrero. Si bien el proceso se encuentra suspendido desde hace unos días debido a problemas en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) que permite la concreción de trámites a través de internet, el sistema se halla en proceso de pruebas a fin de resolver los inconvenientes detectados en los últimos días y avanzar hacia su etapa final.

El año pasado, la gestión anterior había habilitado la registración de los llamados dominios de primer nivel .AR, es decir, que ni .com.ar ni .org.ar o similares, para aquellas direcciones que se habían anotado antes del 1° de diciembre de 2015 y hasta el 27 de agosto de 2019.

Este proceso, que se efectuó en etapas sucesivas, estaba previsto que culminara el próximo jueves con el inicio de la registración de estos dominios .AR para el público en general.

Sin embargo, los inconvenientes que se detectaron en el sistema durante los primeros días de esta semana impidieron que se pudieran concretar las operaciones habituales con los distintos actores que interactúan con el NIC Argentina. El TAD dejó de indexar las páginas y fue una de las razones por las que decidió suspenderse de manera momentánea el proceso en marcha, según pudo saber iProfesional.

De hecho, en la misma página del NIC.ar se informa que el proceso está suspendido pero que, una vez restablecido tal como las autoridades pretenden, se volverá a activar y se otorgarán las 72 horas correspondientes a cada turno, tal como estaba previsto.

Si bien el sistema vovlió a estar estable en poco tiempo, algunos procesos se pusieron en marcha rápidamente y las pruebas vienen siendo satisfactorias, las decisiones en torno a este servicios en particular se reactivarán cuando se considere que cumple con las expectativas a fin de que los interesados puedan operar de manera ágil.

Vale aclarar que esta suspensión de la registración de los nombres de primer nivel no se produjo con los registros de nombres de dominios "comunes" tales como los finalizados en .com.ar, .net.ar, y otros.

Uno de los objetivos de la actual gestión de NIC Argentina es impulsar la registración de dominios .AR no sólo para los argentinos residentes sino también para los no residentes. En un caso similar al que, hace 10 años, experimentó Colombia cuando puso a disponibilidad los dominios .CO.

¿Qué pasó con Colombia en aquella oportunidad? En los primeros dos meses de habilitación de este dominio para cualquier persona se registraron más de 500.000 sitios, que representaron una alternativa para el ya en aquel entonces saturado .COM.

Como el .CO puede tener varias interpretaciones –comercial, corporación o compañía, por sus equivalentes en inglés- una gran cantidad de organizaciones decidió registrar sus nombres con esos dominios para tener disponibles esas opciones.

Hay quienes consideran que la Argentina podría tener un éxito similar con el .AR porque, por ejemplo, hay palabras de otros idiomas, como el sueco, con esa terminación. Esta posibilidad que abrirá NIC Argentina podría ser una opción para entidades o empresas de ese país para sus nombres en internet. De hecho, hasta el momento hubo un alto número de solicitudes de registraciones de dominios de no residentes.

Más allá de lo específico vinculado con la registración de los dominios, el objetivo de la nueva etapa será que los interesados no sólo anoten su nombre para un sitio web sino que en unos pocos clicks también puedan acceder a los servicios asociados, como el hosting, entre otros.