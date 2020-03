Alerta y no es por el coronavirus: una de cada dos empresas argentinas no comunica o no tiene políticas de ciberseguridad

Sólo una de cada 3 compañías argentinas implementa normativas estrictas. Un 17% las tiene, pero el personal no está obligado a cumplirlas

Por Cesar Dergarabedian • 06.34hs • Tecnología 12.03.2020